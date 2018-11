Prieskum: Voľný pracovný režim láka mladých viac ako mzda

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. novembra (TASR) - Vyše 69 % mladých ľudí vymení akýkoľvek zamestnanecký benefit za možnosť pracovať variabilne. Zdieľané pracovné miesta, s ktorými sa spája flexibilný pracovný čas, sa tak stávajú úspešnými čoraz viac. Ukázal to prieskum spoločnosti Regus.Ako uviedol v stredu v Bratislave na stretnutí s novinármi Karel Pelán, country manager Regusu pre Českú republiku a Slovensko, voľný pracovný režim láka mileniálov viac ako vyššia mzda. Od roku 2005 vzrástol počet ľudí pracujúcich „odkiaľkoľvek“ až o 103 %, pričom viac ako polovica profesionálov dnes odpracuje väčšinu zo svojho týždňa mimo štandardnej kancelárie. Tento voľnejší štýl, ktorý zamestnancom dovoľuje zariadiť si prácu a súkromný život podľa vlastných možností a aj napriek tomu odviesť 100 % výkon, preferuje čoraz viac ľudí.Na tento fenomén reaguje aj globálny poskytovateľ firemných priestorov Regus, ktorý otvoril v bratislavskom Polus Tower II už štvrté centrum so zdieľanými kanceláriami na Slovensku. Tie sú zaujímavé pre firmy aj z finančného hľadiska. Na nákladoch môžu ušetriť až pätinu.zdôraznil Pelán.Zdieľané kancelárie v spojitosti s coworkingovým centrom sú pre zamestnávateľov zaujímavé aj z hľadiska efektivity. Zamestnávatelia nemajú počiatočné investície do zariaďovania ani dlhodobé záväzky súvisiace s prenájmom, objednávajú si len toľko pracovných miest, koľko aktuálne potrebujú. V prieskume sa uvádza, že až 80 % firiem si volí zdieľané kancelárie práve z dôvodu redukcie nákladov. Ušetria najmä na obstaraní nehnuteľnosti, platbách za nájom, opravách či administratíve. Tretina spoločností z celkového počtu viac ako 18.000 dopytovaných podnikateľov z 96 krajín uviedla úsporu 5 až 10 %, polovica potvrdila úsporu 10 až 20 % a necelá pätina tvrdí, že jej náklady klesli o viac ako pätinu.Jedným z najväčších vplyvov na zmenu starej kancelárskej klasiky sú moderné technológie. Až dve tretiny mladých ľudí v prieskume uviedli, že k spokojnosti v zamestnaní potrebujú najmodernejšie technológie a kvalitné pripojenie na internet. Ten je podľa prieskumu najdôležitejším kritériom až pre 81 % ľudí pri voľbe pracovného miesta.