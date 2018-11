OĽaNO: Potrebujeme riešiť problémy s migračnou krízou na úrovni EÚ

Na archívnej snímke vpravo Igor Matovič a vľavo Veronika Remišová (OĽaNO). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 21. novembra (TASR) - Problémy spojené s migračnou krízou by sa mali riešiť na úrovni Európskej únie (EÚ). Myslia si to predstavitelia hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), podľa ktorých kríza od roku 2015 vyvoláva napätie medzi európskymi krajinami a rozdeľuje ich.Globálny pakt OSN podľa Obyčajných nerieši žiadny zo zásadných problémov, ktorým čelí EÚ.mienia.Minister Miroslav Lajčák (Smer-SD) by sa mal podľa opozičnej strany venovať najmä riešeniam. OĽaNO považuje zavyvíjať politický tlak na efektívne riešenia v oblasti migrácie na európskej úrovni.Koaličné strany Smer-SD a SNS síce odmietajú globálny pakt, ale ich ministri v stredu na rokovaní vlády schválili novelu zákona, ktorá rieši tento problém ako globálny pakt, čo podľa OĽaNO. Matovičovci považujú za, že novelu zákona o službách zamestnanosti vláda predkladá do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní.