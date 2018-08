Prieskum: Zavedenie vojenskej služby podporujú dve tretiny Nemcov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Berlín 10. augusta (TASR) - Viac než dve tretiny Nemcov sú za opätovné zavedenie povinnej vojenskej alebo civilnej služby pre mladých ľudí - sedem rokov po tom, ako bola branná povinnosť v Nemecku zrušená.Z výsledkov prieskumu verejnej mienky pre verejnoprávnu televíznu stanicu ZDF vyplýva, že návrat k vojenskej službe podporuje 68 percent respondentov, informovala v piatok agentúra DPA. K zrušeniu služby došlo v roku 2011, keď sa nemecká vláda rozhodla profesionalizovať ozbrojené sily - Bundeswehr.Daný krok podporujú vyše tri štvrtiny, teda 77 percent, stúpencov konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorá opätovné zavedenie služby navrhla minulý týždeň, uviedla ZDF vo svojom programe Politbarometer, ktorý sa zameriava na prieskumy verejnej mienky.Zámer má však aj svojich kritikov. Niektorí experti a členovia ľavicových strán tvrdia, že opätovné zavedenie vojenskej služby by nemuselo byť zlučiteľné s nemeckou ústavou a legislatívou Európskej únie.Sesterská strana kresťanských demokratov z Bavorska, Kresťanskosociálna únia (CSU), upozorňuje na náklady spojené so znovuzavedením určitej formy vojenskej služby, ktoré by boli čerpané z rozpočtu rezortu obrany. Dané prostriedky sú podľa CSU potrebné na modernizáciu Bundeswehru.