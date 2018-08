ROK NEPREJAZDNÁ:Cestu medzi Rohožníkom a Malackami od septembra uzavrú

Ilustračné foto. Foto: TASR/ Milan Kapusta Foto: TASR/ Milan Kapusta

Bratislava/Rohožník 10. augusta (TASR) - Cesta medzi Rohožníkom a Malackami bude od septembra na rok uzavretá. Dôvodom je kompletná rekonštrukcia tejto komunikácie.Uzávierku od 1. 9. 2018 do 30. 8. 2019 ohlásila na webe obce Rohožník spoločnosť Alpine Slovakia, ktorá bude rekonštrukciu zdevastovanej cesty realizovať. Obchádzková trasa bude viesť cez Pernek a bude vyznačená dočasným dopravným značením.Cieľom rekonštrukcie súčasnej cesty tretej triedy je vytvorenie širšej, bezpečnejšej a odolnejšej cesty, pričom po oprave by sa mala zmeniť jej klasifikácia na cestu druhej triedy. Zhotoviteľ ako víťaz verejného obstarávania uskutoční podľa zmluvy o diele rekonštrukciu za 7.029.822,22 eura bez DPH (8.453.858,67 eura s DPH). Práce majú byť dokončené do 13 mesiacov od prevzatia staveniska. Náklady na výstavbu pôvodne odhadli na vyše 8,7 milióna eur bez DPH. Súťaž vygenerovala ponuky s cenou nižšou o viac ako 1,5 milióna eur.