Prieskumy mienky na Ukrajine vedie Zelenského strana Sluha národa

Na archívnej snímke Volodymyr Zelenskyj. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 22. mája (TASR) - Len nedávno založená strana Sluha národa vedie na Ukrajine v najnovších prieskumoch verejnej mienky. Informovala o tom v stredu agentúra Interfax.Keby sa parlamentné voľby konali na Ukrajine túto nedeľu, politickú stranu založenú prezidentom Volodymyrom Zelenským by volilo 43,8 percenta respondentov sociologického inštitútu Rejting.Na druhom mieste skončila Opozičná platforma Za život, vedená Jurijom Bojkom, ktorú by podporilo 10,5 percenta ľudí rozhodnutých zúčastniť sa na voľbách.Blok Petra Porošenka - Solidarita (BPP) má podporu 8,8 percenta rozhodnutých voličov, zatiaľ čo stranu Vlasť expremiérky Julije Tymošenkovej by volilo 7,3 percenta respondentov.Menej ako päť percent, ale viac ako tri percentá sympatizantov majú politické strany Sila a česť, Radikálna strana Oleha Ľaška i Opozičný blok.Účasť na prieskume odmietlo 15,3 percenta oslovených ľudí. Takmer deväť percent respondentov je už teraz rozhodnutých, že voliť poslancov ukrajinského parlamentu nepôjde.Ako informovala agentúra Interfax, strana Sluha národa je lídrom prieskumov verejnej mienky prakticky vo všetkých regiónoch Ukrajiny. Opozičná platforma Za život a Opozičný blok majú najväčšiu podporu na juhovýchode Ukrajiny, kde väčšina obyvateľstva dáva prednosť ruštine.Parlamentné voľby na Ukrajine sa uskutočnia 21. júla a pôjde o predčasné voľby, ktoré svojím výnosom z utorka vypísal nový prezident Zelenskyj.V Kyjeve sa v stredu koná aj mimoriadna schôdza ukrajinského parlamentu. O jej zvolanie požiadal Zelenskyj predsedu parlamentu Andrija Parubija po utorkovej sérii konzultácií s lídrami parlamentných frakcií.Rokovať sa na nej má o zmenách vo volebnom zákone. Zelenskyj totiž navrhol, aby sa na Ukrajine prestal uplatňovať väčšinový systém a aby sa hranica na vstup politických strán do parlamentu znížila z piatich na tri percentá.