Obchodná vojna negatívne vplýva na podnikanie amerických firiem v Číne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Peking 22. mája (TASR) - Eskalácia obchodného sporu medzi Washingtonom a Pekingom má negatívny vplyv na podnikanie amerických firiem v Číne.Približne tri štvrtiny (74,9 %) z takmer 250 respondentov prieskumu realizovaného od 16. do 20. mája uviedli, že zvýšenie ciel zo strany USA a Číny má negatívny vplyv na ich podnikanie, uvádza sa v správe, ktorú v stredu predložila Americká obchodná komora v Šanghaji a Americká obchodná komora v Číne so sídlom v Pekingu.uvádza sa v správe. Takisto sa to zdá, že čínske úrady komplikujú podnikanie niektorým firmám. Približne jedna firma z piatich zaznamenala zvýšenie inšpekcií a pomalšie colná odbavenie. Takmer 14 % respondentov uviedlo, že sa spomalilo udeľovanie licencií a schvaľovanie ďalších žiadostí. Okrem toho sa objavili aj ďalšie komplikácie vo forme nárastu byrokratického a regulačného dohľadu.Až 61,6 % z účastníkov prieskumu boli firmy spojené s výrobou, 25,5 % pôsobí v sektore služieb, 3,8 % v maloobchode a distribúcii a 9,6 % v ostatných odvetviach.