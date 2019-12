Priestor pod arkádami na Liptove skrášľuje vyrezávaný betlehem

Drevený betlehem. EASYFOTO TASR - Jana Vodnáková Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 10. decembra (TASR) – Umocniť predvianočnú atmosféru v Liptovskom Mikuláši má nový betlehem, ktorý v týchto dňoch umiestnili pod arkádami pred mestským Múzeom Janka Kráľa. Vyrezávané sochy svätej rodiny v takmer životnej veľkosti vyhotovil umelec a liptovskomikulášsky rodák Miroslav Trnovský so synom Michalom. Dielo vyrábali na objednávku mestského múzea, podľa hovorkyne mesta Viktórie Čapčíkovej im to trvalo takmer štvrť roka.Sochy sú z borovicového dreva. "," priblížila hovorkyňa.Primátor mesta Ján Blcháč zdôraznil, že pri inštalácií betlehema sa podarilo využiť jedinečnú architektúru budovy dnešného mestského múzea. Arkády dielo zastrešili a dotvorili atmosféru výjavu svätej rodiny. "," povedal.Betlehem vysvätil predsedajúci zborový farár Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Liptovskom Mikuláši Marián Bochnička. Podľa hovorkyne by sa malo dielo každoročne rozrásť o ďalšie postavy a zvieratká.Liptovskomikulášske arkády bude svätá rodina zdobiť do Troch kráľov. Cez rok bude skrášľovať hlavnú expozíciu mestského múzea.