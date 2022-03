Priestor pod bratislavským UFOm sa zrekonštruuje, o vzhľade sa vyjednávalo tri roky

Rekonštrukcia bola nevyhnutná

Mesto odsúhlasilo prvé architektonické návrhy

8.3.2022 (Webnoviny.sk) - Priestor pod Mostom SNP pod reštauráciou UFO v Bratislave čaká rekonštrukcia. Ako informuje hlavné mesto na sociálnej sieti, rekonštrukcia bude citlivo sledovať jedinečnú architektúru mosta.„Po troch rokoch vyjednávania o vzhľade tohto priestoru sa mestu Bratislava podarilo nájsť s nájomníkom reštaurácie UFO riešenie, ktoré citlivo skultivuje prístup do tejto národnej kultúrnej pamiatky na petržalskej strane," uviedol magistrát s tým, že drevený skelet projektu z roku 2018, na ktorého odstránení mesto trvalo, nahradí nový kvalitný návrh.Pôvodné nástupné rampy boli podľa mesta v mimoriadne zanedbanom stave a rekonštrukcia tohto priestoru bola nevyhnutná. „Realizáciu nového riešenia bude hradiť nájomca reštaurácie a dielo následne bezodplatne odovzdá mestu," konštatuje samospráva. Ako dodáva, nový návrh prinavracia hodnotné prvky pôvodnej architektúry, je minimalistický a prehľadný, lepšie zachováva výhľady na staromestskú panorámu a zlepší prístup návštevníkov do výťahu do vyhliadkovej reštaurácie.Pre nájomcu bude nasledovať konanie o dodatočnom povolení stavby, v rámci ktorého sa posúdi aj jeho návrh, vrátenie dôležitých prvkov do pôvodného stavu a vytvorenie nového vstupného objektu. Prvé architektonické návrhy predbežne odsúhlasilo hlavné mesto a Krajský pamiatkový úrad Bratislava.„Špeciálny stavebný úrad hlavného mesta bude posudzovať dokumentáciu na stavebné konanie, ktorú nájomca doloží," doplnilo mesto s tým, že o ďalšom postupe bude informovať.