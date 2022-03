ONLINE: Vojna na Ukrajine: Deň trinásty

Vojna na Ukrajine (online)

minúta po minúte

12:39 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je pripravené v prípade vzniku novej triedy zafinancovať jej vybavenie.

Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámil minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v súvislosti so situáciou na Ukrajine a jej vplyvom na Slovensko. Riaditeľom škôl zároveň odporučil, aby žiaka, ktorý neovláda štátny jazyk, zaradili do ročníka podľa veku.

Pri zaraďovaní žiakov im môže pomôcť dokument Zaradenie detí cudzincov do ročníka, ktorý nájdu na webe ministerstva. Rezort školstva totiž koncom februára na svojom webe vytvoril samostatnú záložku, v ktorej nájdu školy aj rodičia rôzne potrebné usmernenia a materiály.

Zriadil aj samostatnú mailovú adresu ukrajina@minedu.sk, na ktorú sa môžu školy obrátiť s otázkami alebo so žiadosťou o pomoc pri zvládaní súčasnej situácie.

12:35 Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) rokovala s ukrajinským ministrom kultúry Oleksandrom Tkachenkom aj o boji proti ruskej propagande. Ako informovala hovorkyňa MK SR Zuzana Viciaňová, ministri komunikovali cez videohovor.

12:22 Tokio uvalilo na Rusov ďalšie sankcie. Japonsko tiež zakazuje vývoz zariadení ropných rafinérií do Ruska a tovaru na všeobecné použitie do Bieloruska. Japonsko oznámilo, že v rámci medzinárodných sankcií proti Rusku pozastavilo aktíva ďalším 32 ruským a bieloruským jednotlivcom. Dodatočné sankcie sa zameriavajú na 20 Rusov vrátane lídra Čečenskej republiky Ramzana Kadyrova. Na zozname sú aj obchodní manažéri s úzkymi väzbami na prezidenta Vladimira Putina a jeho administratívu. Na sankčnom zozname sa ocitlo aj 12 bieloruských predstaviteľov, ako aj 12 organizácií v Rusku a Bielorusku. 12:17 Rubeľ sa v pondelok prepadol oproti doláru a euru o viac ako 20 percent. 12:07 Z Ukrajiny už v dôsledku ruskej invázie ušli dva milióny ľudí. Informuje o tom Organizácia Spojených národov (OSN) s tým, že ide o najrýchlejší exodus v Európe od druhej svetovej vojny. „Dnes odliv utečencov z Ukrajiny dosiahol dva milióny ľudí. Dva milióny,“ napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi. Žena, ktorá drží dieťa, plače po príchode na hraničný priechod v poľskej Medyke.Foto: SITA/AP 11:54 Rusko-ukrajinský konflikt vyvolal otrasy na finančných trhoch a výrazne zvýšil neistotu týkajúcu sa oživenia svetovej ekonomiky. Ako ďalej vo svojej analýze varuje spoločnosť Coface, vyššie ceny komodít zosilňujú hrozbu dlhodobej inflácie v svetovej ekonomike, ktorá zvyšuje riziko stagflácie a sociálnych nepokojov. 11:46 Zámorská Národná hokejová liga (NHL) prerušila všetky kontakty s ruskou Kontinentálnou hokejovou ligou (KHL). NHL tiež usmernila všetky svoje tímy k tomu, aby prerušili akýkoľvek kontakt s tímami KHL. Tento krok môže mať za následok ťažšie podpisovanie hráčskych kontraktov z ruskej ligy. Uviedla to agentúra AP, ktorej potvrdil túto informáciu zástupca komisára NHL Bill Daly. 11:22 Ukrajina a Rusko sa dohodli na otvorení humanitárnych koridorov, ktoré umožnia civilistom únik pred ruskými útokmi na Ukrajine. Oznámila to v utorok podpredsedníčka ukrajinskej vlády Irina Vereščuková. Prímerie, ktoré umožní evakuáciu civilistov z mesta Sumy na východe krajiny, má podľa nej platiť od 9:00 miestneho času (8:00 SEČ) do 21:00 miestneho času (20:00 SEČ). Ako dodala, prvý konvoj s civilistami v autobusoch alebo osobných automobiloch mal vyraziť o 10:00 miestneho času (9:00 SEČ) po spoločnej trase smerom k ukrajinskému mestu Poltava. Súhlas s tým podľa vicepremiérky potvrdilo ruské ministerstvo obrany v liste Medzinárodnému výboru Červeného kríža. Vereščuková zopakovala, že ruské návrhy na evakuáciu obyvateľov do Ruska a Bieloruska považuje Kyjev za neprijateľné. 11:04 Rusko na Ukrajine stále nepokročilo, vraví britský minister obrany Ben Wallace. 10:49 Zábery zo zničeného Charkova. 10:36 Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba uviedol, že na štvrtkovej schôdzke so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom v Turecku navrhne priame rozhovory medzi prezidentmi Ukrajiny a Ruska.

9:52 Americký technologický gigant IBM zastaví predaj svojich technológií do Ruska a nebude obchodovať s ruskými vojenskými organizáciami. Uviedol to vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Arvind Krishna. Informuje o tom portál bbc.com. Americký výrobca spotrebiteľských tovarov Procter & Gamble tiež oznámil, že ukončí všetky nové kapitálové investície v Rusku a zastaví aj všetky reklamné činnosti a aktivity na podporu predaja svojich produktov. Generálny riaditeľ firmy Jon Moeller sa zaviazal „výrazne zredukovať naše produktové portfólio“ v Rusku a sústrediť sa na základné zdravotnícke a hygienické tovary a tovary pre osobnú starostlivosť, ktoré Rusi potrebujú. Nemecký obchodný reťazec OBI, ktorý je predajcom materiálov na úpravu domov, informoval, že tiež odíde z Ruska, kde má 27 pobočiek a približne päťtisíc zamestnancov. Podľa analýzy americkej vysokej školy Yale School of Management z Ruska odišlo už zhruba 230 západných firiem.

Foto: ilustračné, SITA/AP.

9:43 V kežmarskej nemocnici pomohli na svet dieťaťu utečenkyne z Ukrajiny. V noci z piatka na sobotu sa tam narodila malá Ukrajinka Eluzaveta. Ako v utorok informovala nemocnica, niektorí z jej súrodencov údajne ostali na Ukrajine. Mladšia, len dvojročná sestrička, ich pravdepodobne očakáva na fare v Starom Smokovci.

9:31 Za posledných 24 hodín na hraničných priechodoch na vstupe z Ukrajiny vybavili 12 576 osôb.

9:22 Ruská invázia na Ukrajinu dosiaľ napáchala škody na dopravnej infraštruktúre za viac ako deväť miliárd eur. Ako podľa webu epravda.com.ua uviedol ukrajinský minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov, väčšinu škôd možno opraviť do jedného roka a tie zložitejšie a väčšie komplexy maximálne do dvoch rokov. „Určite vyhráme a všetko prebudujeme,“ ubezpečil minister.

9:11 Poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko uviedol, že od začiatku vojny sa vzdalo už 2000 ruských vojakov.