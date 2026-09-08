|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 8.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miriama
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. septembra 2026
Za kandidátku na podpredsedníčku Najvyššieho správneho súdu navrhli Janu Hatalovú
Tagy: podpredsedníčka podpredsedníčka Najvyššieho správneho súdu predsedníčka Najvyššieho správneho súdu Voľba
Do predchádzajúcich dvoch vyhlásených volieb na tento post nebol navrhnutý nikto. Za kandidátku na post podpredsedníčky Najvyššieho ...
Zdieľať
8.9.2026 (SITA.sk) - Do predchádzajúcich dvoch vyhlásených volieb na tento post nebol navrhnutý nikto.
Za kandidátku na post podpredsedníčky Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR navrhla predsedníčka NSS SR Monika Valašiková sudkyňu daného súdu Janu Hatalovú.
Informovala o tom Súdna rada SR s tým, že voľba sa uskutoční 10. novembra na pôde rady. Do predchádzajúcich dvoch vyhlásených volieb na tento post nebol navrhnutý nikto.
Aktuálnemu podpredsedovi NSS SR Mariánovi Trenčanovi uplynie funkčné obdobie 12. októbra.
Zdroj: SITA.sk - Za kandidátku na podpredsedníčku Najvyššieho správneho súdu navrhli Janu Hatalovú © SITA Všetky práva vyhradené.
Za kandidátku na post podpredsedníčky Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR navrhla predsedníčka NSS SR Monika Valašiková sudkyňu daného súdu Janu Hatalovú.
Informovala o tom Súdna rada SR s tým, že voľba sa uskutoční 10. novembra na pôde rady. Do predchádzajúcich dvoch vyhlásených volieb na tento post nebol navrhnutý nikto.
Aktuálnemu podpredsedovi NSS SR Mariánovi Trenčanovi uplynie funkčné obdobie 12. októbra.
Zdroj: SITA.sk - Za kandidátku na podpredsedníčku Najvyššieho správneho súdu navrhli Janu Hatalovú © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: podpredsedníčka podpredsedníčka Najvyššieho správneho súdu predsedníčka Najvyššieho správneho súdu Voľba
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Priestor pred Slovenským národným múzeom čaká obnova, Martin získal dotáciu od Šimkovičovej ministerstva
Priestor pred Slovenským národným múzeom čaká obnova, Martin získal dotáciu od Šimkovičovej ministerstva
<< predchádzajúci článok
Kollár a Sulík oznámili spoločnú kandidátku do parlamentných volieb – VIDEO
Kollár a Sulík oznámili spoločnú kandidátku do parlamentných volieb – VIDEO