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08. septembra 2026

Za kandidátku na podpredsedníčku Najvyššieho správneho súdu navrhli Janu Hatalovú


Tagy: podpredsedníčka podpredsedníčka Najvyššieho správneho súdu predsedníčka Najvyššieho správneho súdu Voľba

Do predchádzajúcich dvoch vyhlásených volieb na tento post nebol navrhnutý nikto. Za kandidátku na post podpredsedníčky Najvyššieho ...



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narodna rada sr 1 676x451 8.9.2026 (SITA.sk) - Do predchádzajúcich dvoch vyhlásených volieb na tento post nebol navrhnutý nikto.


Za kandidátku na post podpredsedníčky Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR navrhla predsedníčka NSS SR Monika Valašiková sudkyňu daného súdu Janu Hatalovú.

Informovala o tom Súdna rada SR s tým, že voľba sa uskutoční 10. novembra na pôde rady. Do predchádzajúcich dvoch vyhlásených volieb na tento post nebol navrhnutý nikto.




Aktuálnemu podpredsedovi NSS SR Mariánovi Trenčanovi uplynie funkčné obdobie 12. októbra.





Zdroj: SITA.sk - Za kandidátku na podpredsedníčku Najvyššieho správneho súdu navrhli Janu Hatalovú © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: podpredsedníčka podpredsedníčka Najvyššieho správneho súdu predsedníčka Najvyššieho správneho súdu Voľba
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