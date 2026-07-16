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16. júla 2026
Priestory FPU boli odpočúvané. Chceli zistiť, kto zo zamestnancov spolupracuje s platformou Otvorená kultúra!
Ploštice mali byť podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách a na viacerých miestach, a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov. V priestoroch Fondu na podporu umenia (FPU) našli ...
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16.7.2026 (SITA.sk) - Ploštice mali byť podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách a na viacerých miestach, a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov.
V priestoroch Fondu na podporu umenia (FPU) našli odpočúvacie zariadenia, mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál noviny.sk televízie JOJ. Ploštice mali byť podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách a na viacerých miestach, a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov.
Odhalili ich pri kontrole, ktorá nasledovala po tom, ako jedna zo zamestnankýň náhodne objavila zariadenie počas toho, ako sa pri probléme s počítačom zohla pod stôl. Portál noviny.sk uvádza, že podľa vyjadrení niektorých zamestnancov mal mať v dotknutom období kľúče od všetkých zasiahnutých miestností len vtedajší poverený riaditeľ FPU František Kornaj.
Zamestnanci sú toho názoru, že cieľom umiestnenia zariadení bolo monitorovať aktivity pracovníkov fondu a zistiť, kto z nich spolupracuje s platformou Otvorená kultúra! Televízia JOJ sa obrátila aj na Kornaja, ten s ňou ale nekomunikoval.
Zamestnanci fondu sa obrátili na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky. Prípad sa dostal na Okresnú prokuratúru Bratislava I. Vec je podľa slov hovorkyne prokuratúry Gabriely Kováčovej v štádiu pred začatím trestného stíhania.
Zdroj: SITA.sk - Priestory FPU boli odpočúvané. Chceli zistiť, kto zo zamestnancov spolupracuje s platformou Otvorená kultúra! © SITA Všetky práva vyhradené.
V priestoroch Fondu na podporu umenia (FPU) našli odpočúvacie zariadenia, mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál noviny.sk televízie JOJ. Ploštice mali byť podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách a na viacerých miestach, a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov.
Odhalili ich pri kontrole, ktorá nasledovala po tom, ako jedna zo zamestnankýň náhodne objavila zariadenie počas toho, ako sa pri probléme s počítačom zohla pod stôl. Portál noviny.sk uvádza, že podľa vyjadrení niektorých zamestnancov mal mať v dotknutom období kľúče od všetkých zasiahnutých miestností len vtedajší poverený riaditeľ FPU František Kornaj.
Zamestnanci sú toho názoru, že cieľom umiestnenia zariadení bolo monitorovať aktivity pracovníkov fondu a zistiť, kto z nich spolupracuje s platformou Otvorená kultúra! Televízia JOJ sa obrátila aj na Kornaja, ten s ňou ale nekomunikoval.
Zamestnanci fondu sa obrátili na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky. Prípad sa dostal na Okresnú prokuratúru Bratislava I. Vec je podľa slov hovorkyne prokuratúry Gabriely Kováčovej v štádiu pred začatím trestného stíhania.
Zdroj: SITA.sk - Priestory FPU boli odpočúvané. Chceli zistiť, kto zo zamestnancov spolupracuje s platformou Otvorená kultúra! © SITA Všetky práva vyhradené.
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