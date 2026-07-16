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16. júla 2026

Gigant TSMC ohlásil investíciu 100 miliárd dolárov v USA, zisk firmy vystrelil


Tagy: Investícia výroba polovodičov

Najväčší výrobca čipov na svete profituje z boomu umelej inteligencie a prudko zvyšuje investície do výroby v Arizone. Taiwanský výrobca polovodičov



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taiwan_japan_tsmc_62265 676x466 16.7.2026 (SITA.sk) - Najväčší výrobca čipov na svete profituje z boomu umelej inteligencie a prudko zvyšuje investície do výroby v Arizone.


Taiwanský výrobca polovodičov TSMC oznámil vo štvrtok dodatočnú investíciu 100 miliárd dolárov do svojich prevádzok v americkom štáte Arizona.

Spoločnosť zároveň vykázala rekordný štvrťročný zisk, ktorý podporil rastúci dopyt po čipoch pre umelú inteligenciu.

Najväčší z najväčších


Najväčší zmluvný výrobca polovodičov na svete, ktorého čipy využívajú spoločnosti Apple, Nvidia a ďalší technologickí giganti, dosiahol v období od apríla do júna čistý zisk 706,6 miliardy taiwanských dolárov (približne 18,9 miliardy eur).

Medziročne tak vzrástol o 77,4 percenta a prekonal očakávania analytikov. Tržby firmy sa zvýšili o 36 percent na 1,3 bilióna taiwanských dolárov.

Štyri továrne


Spoločnosť oznámila, že v Arizone vybuduje najmenej štyri nové továrne na výrobu čipov a ďalšie závody na pokročilé balenie polovodičov. Celkový objem plánovaných investícií TSMC v Spojených štátoch tak stúpne na 265 miliárd dolárov (približne 228 miliárd eur).

„Megatrend umelej inteligencie naďalej zvyšuje potrebu stále väčšieho výpočtového výkonu,“ povedal predseda predstavenstva firmy C. C. Wej.

Obrovský rast


TSMC zároveň zvýšila odhad rastu tržieb na celý rok 2026 na viac než 40 percent. Finančný riaditeľ Wen-te Huang oznámil zvýšenie kapitálových výdavkov na 60 až 64 miliárd dolárov.

Analytici upozorňujú, že dopyt po čipoch pre dátové centrá, grafické procesory a ďalšie aplikácie umelej inteligencie zostáva mimoriadne silný napriek obavám z možného prehrievania technologického sektora.


Zdroj: SITA.sk - Gigant TSMC ohlásil investíciu 100 miliárd dolárov v USA, zisk firmy vystrelil © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Investícia výroba polovodičov
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