Prievidza odovzdala do užívania ďalší bytový dom v Necpaloch

Prievidza 13. apríla (TASR) - Samospráva Prievidze rozšírila možnosť nájomného bývania v meste. Nový bytový dom s 24 bytovými jednotkami takmer za 1,3 milióna eur odovzdala do užívania nájomcom v piatok (12. 4.).Bytový dom je v poradí piatym na Gazdovskej ulici. Na vlastné náklady ho postavila spoločnosť TO-MY-STAV z Kanianky, od ktorej ju mesto odkúpi z dotácie od Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Nové bývanie v dome s dvoma identickými časťami si tam nájomcovia našli v jedno-, dvoj- a trojizbových bytoch.Nové bývanie získala aj trojčlenná rodina z Lazian v okrese Prievidza. "Nečakali sme dlho na nový byt. Žiadosť sme si v podstate podali na poslednú chvíľu, takže sme mali šťastie, že sme sa sem dostali. Predtým sme bývali v jednom nájomnom byte, teraz sa tešíme, že budeme mať vlastný," povedala nová nájomníčka Miroslava."Nové byty prinášajú nových obyvateľov, deti. V predchádzajúcich rokoch mesto byty nebudovalo, počas nášho volebného obdobia je to už v poradí piaty bytový dom. Teším sa, že tu domov našli aj ľudia, ktorí možno predtým odišli z Prievidze, keďže tu takáto forma bývania nebola," skonštatovala primátorka Katarína Macháčková.Samospráva podľa nej registruje čoraz väčší záujem o nájomné byty. "Keď sme začínali s prvou bytovkou, bol záujem. Vidieť, že aj u nás si ľudia osvojujú túto formu nájomného bývania, keďže predtým sa každý snažil kúpiť si vlastné. Sú to nové byty, je to príležitosť pre ľudí, ktorí by možno fungovali niekde v podnájme," dodala.Prievidzská samospráva plánuje zabezpečiť výstavbu ešte jedného bytového domu na sídlisku Necpaly, prostredníctvom ktorého chce ponúknuť bývanie pre zatiaľ neuspokojených žiadateľov.