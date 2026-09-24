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 24hod.sk    Šport

24. septembra 2026

Sýkora bude mimo hry štyri až päť mesiacov, vráti sa zrejme až v budúcom roku


Tagy: NHL

Slovenský útočník NY Rangers Adam Sýkora bude dlhý čas bez hokeja. Nová hokejová sezóna v NHL sa ešte nezačala a jeden slovenský hokejista je už mimo hry.



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rangers_stars_hockey_46568 676x451 24.9.2026 (SITA.sk) - Slovenský útočník NY Rangers Adam Sýkora bude dlhý čas bez hokeja.


Nová hokejová sezóna v NHL sa ešte nezačala a jeden slovenský hokejista je už mimo hry. Adam Sýkora bude tímu New York Rangers chýbať štyri až päť mesiacov pre zranenie v dolnej časti tela.

Znamená to, že návrat na súťažný ľad by bol v jeho prípade možný až v januári alebo februári budúceho roku.

Tvrdý zákrok a koniec


Dvadsaťdvaročný útočník utrpel zranenie v prvej tretine pondelkového prípravného zápasu proti New Jersey Devils. V momente, keď bol v miernej nerovnováhe, ho tvrdo zasiahol obranca Devils Mikael Diotte. Sýkora nešťastne narazil do mantinelu a z ľadu musel odísť s pomocou. Podľa niektorých zámorských zdrojov má zranené pravé koleno.

"Sýkora stihol odohrať len štyri striedania a celkovo 2:49 minúty. Až kým ho tvrdým hitom neodstavil Mikael Diotte, si pripísal jednu zablkovanú strelu," objavilo sa na webe blueshirtbanter.com.

Na konci sezóny 3+1


Šikovný slovenský útočník vstupoval do prípravného kempu s nádejou, že sa prebojuje do zostavy NY Rangers na úvodný zápas sezóny.

Nadväzoval tak na vydarený záver predchádzajúceho ročníka, v ktorom po povolaní z tímu Hatford Wolf Pack v American Hockey League zaznamenal v 11 zápasoch štyri body za tri góly a jednu asistenciu.

V AHL 29 bodov


V drese Hartfordu v AHL v 62 stretnutiach nazbieral 29 bodov (12 gólov a 17 asistencií) a zahral si aj na MS 2026 vo Švajčiarsku. V siedmich zápasoch mal jednu asistenciu.

Rangers pokračujú v príprave štvrtkovým zápasom proti New Jersey Devils v Madison Square Garden a predsezónne skúšobné obdobie uzavrú v piatok duelom proti New York Islanders v UBS aréne. Nový ročník NHL odštartujú najbližší utorok zápasom proti Boston Bruins u súpera


Zdroj: SITA.sk - Sýkora bude mimo hry štyri až päť mesiacov, vráti sa zrejme až v budúcom roku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL
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