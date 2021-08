Prievidzskí ochotníci boli opäť na medzinárodnom divadelnom festivale Mondial du Theatre v Monaku!

Účastnými sú ochotnícke súbory z celého sveta a nebolo tomu inak ani tento rok. O výber toho najlepšie zo sveta sa už tradične postarala Medzinárodná organizácia amatérskeho divadla AITA / IATA, so zastúpením v mnohých krajinách na všetkých kontinentoch. Svoje umenie na divadelných doskách známeho Théâtre Princesse Grace a Théâtre des Variétés predviedlo 13 krajín, ako napríklad Belgicko, Kuba, Taliansko, Litva, Africká republika, USA, Slovinsko a ďalší. Nechýbali opäť Slováci.

Ochotnícky súbor Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI z Prievidze, so skoro 70 ročnou tradíciou, patrí k špičke amatérskych súborov na Slovensku. Okrem mnohých víťazných celoslovenských prehliadok sa prestížneho festivalu v Monaku zúčastnil už druhýkrát. Prvý raz to bolo v roku 2009 s inscenáciou Malomeštiakova svadba, v réžii Jozefa Krasulu. Tohoročnú reprezentáciu Slovenska učinili s predstavením Lakomec, v réžii odchovanca súboru, dnes už profesionálneho režiséra Petra Palika. Ako povedala sama odborná porota na rozborovom seminári festivalu, je odvahou prísť do krajiny pôvodu národného symbolu Moliéra, upraviť jednu z jeho okrídlených hier a dokonca ju skrátiť na 60 min.. Podarilo sa im to a dokonca zožali ovácie vďaka úprave, hereckým výkonom, scénografii a kostýmom. Svoj umelecký prejav podporili aj organizáciou srdečného Slovenského večera, kde okrem krojov a slovenských ľudových piesní prezentovali i ochutnávku našej krajiny v podobe kvalitných vín, pareníc, medovníkov a borovičky. Účinkovanie súboru si dokonca všimlo aj Slovenské veľvyslanectvo vo Francúzsku, ktoré sa reprezentáciou pochválilo i na svojej sociálnej sieti.

Reprezentáciu Slovenska podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia!

Odkazy:

Mondial du Theatre

http://www.mondialdutheatre.mc/mdt2021/en/index.html

https://www.facebook.com/Mondial-du-Th%C3%A9%C3%A2tre-Monaco-516938728430126

Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI, o.z. Prievidza