Prigožin by si mal dávať pozor na svoje menu, zažartoval Biden

Putinovi v minulosti niekoľkokrát pripisovali otrávenie jeho politických rivalov. Podľa britských úradov ruská vojenská spravodajská služba GRU v roku 2018 otrávila bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru, čo Rusko popiera. Putinov najprominentnejší politický rival Alexej Navaľnyj obvinil ruského prezidenta z toho, že stál za jeho takmer osudným otrávením v roku 2020. Kremeľ toto obvinenie tiež popiera. Nemecká polícia v máji tohto roka začala vyšetrovať aj údajné otrávenie dvoch ruských opozičných postáv v Berlíne.





14.7.2023 (SITA.sk) - Zakladateľ ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin by si možno mal dávať pozor na akékoľvek pokusy ruského prezidenta Vladimira Putina o jeho otrávenie, zažartoval vo štvrtok na tlačovej konferencii americký prezident Joe Biden „Na jeho mieste by som bol opatrný, čo jem. Dával by som si pozor na svoje menu,“ povedal Biden na spoločnej tlačovej konferencii s fínskym prezidentom Saulim Niinistöm . Informuje o tom portál Politico.„Ale všetky žarty nabok, kto vie,“ pokračoval Biden. „Neviem, nemyslím si, že ktokoľvek z nás určite vie, aká je budúcnosť Prigožina v Rusku,“ povedal. Podľa ruských médií sa Prigožin po neúspešnej vzbure stretol s Putinom v Kremli. Odvtedy sa neukázal na verejnosti a je nezvyčajne pasívny na sociálnych médiách.