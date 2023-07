Vydra útočí na ľudí a kradne aj surfy, jej správanie je nezvyčajné

Agresivita voči ľuďom

Zviera monitorujú

14.7.2023 (SITA.sk) - Pracovníci ochrany prírody sa vo štvrtok pri pobreží kalifornského mesta Santa Cruz pokúšali odchytiť vydru morskú, ktorá berie surfistom dosky a agresívne sa približuje ku kajakárom.Päťročná samica vydry, podľa vyhlásenia amerického úradu pre ryby a voľne žijúce zvieratá, už niekoľko týždňov prejavuje agresivitu voči ľuďom a predstavuje riziko pre verejnú bezpečnosť. Na videu a fotografiách zdieľaných na sociálnych sieťach je vidieť, ako morský cicavec lezie na surfovacie dosky.Minimálne v jednom prípade zahryzol do dosky a kus z nej odtrhol a agresívne sa približuje k surfistom. Správanie vydry je podľa úradov veľmi nezvyčajné a jeho presná príčina nie je známa.Zviera, ktoré pracovníci ochrany prírody nazývajú vydra morská 841, sa narodilo v zajatí a do voľnej prírody ho vypustili v júni 2020. Vydra je označená číslom a má aj rádiový vysielač, ktorý monitorujú, aby ju našli a odchytili.Po odchytení ju skontrolujú veterinári a dostane nový domov v zoologickej záhrade alebo akváriu. Ak by však dovtedy ublížila nejakému človeku, úrady by museli zvážiť jej eutanáziu.