Prigožin odíde do Bieloruska, ruské úrady stiahnu obvinenia voči wagnerovcom

24.6.2023 (SITA.sk) - Šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin odíde do Bieloruska. Uviedli to v sobotu večer ruské štátne médiá.Podľa ich správ obvinenia voči Prigožinovi a jeho žoldnierom ruské úrady stiahnu s cieľom „vyhnúť sa krviprelievaniu". Informoval o tom portál bbc.com.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov oznámil, že bojovníci z Wagnerovej skupiny, ktorí si želajú podpísať zmluvu s ruským ministerstvom obrany, to môžu urobiť.Bojovníci, ktorí sa zúčastnili v sobotňajšej vzbure, podľa jeho slov nebudú stíhaní.