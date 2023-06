Prigožin odíde do Bieloruska, ruské úrady stiahnu obvinenia voči wagnerovcom

aktualizované 25. júna 8:49



25.6.2023 (SITA.sk) -Šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin odíde do Bieloruska. Uviedli to v sobotu večer ruské štátne médiá.Podľa ich správ obvinenia voči Prigožinovi a jeho žoldnierom ruské úrady stiahnu s cieľom „vyhnúť sa krviprelievaniu". Informoval o tom portál bbc.com.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov oznámil, že bojovníci z Wagnerovej skupiny, ktorí si želajú podpísať zmluvu s ruským ministerstvom obrany, to môžu urobiť. Bojovníci, ktorí sa zúčastnili v sobotňajšej vzbure, podľa jeho slov nebudú stíhaní.Vzbura wagnerovcov proti ruskému vedeniu si podľa ruských provojnových médií a kanálov na komunikačnej platforme Telegram vyžiadala 13 až 20 obetí na životoch. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje ruské médium Meduza sídliace v Lotyšsku.Takzvané „vlastenecké" ruské médium Readovka bez uvedenia zdrojov odhaduje, že ruské ministerstvo obrany počas vzbury stratilo 15 ľudí, pričom išlo o posádky zostrelených lietadiel a vrtuľníkov. Kanál Rybar na platforme Telegram uviedol, že na palubách vrtuľníkov a lietadiel zomrelo viac ako 20 vojakov.Kanál Fighterbomber na platforme Telegram hovorí o trinástich mŕtvych. Oficiálne informácie o počte obetí vzbury Rusko nezverejnilo.