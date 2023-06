Prigožin: Putinovo obvinenie z vlastizrady je hlboký omyl

Šéf súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin sa "veľmi mýli", keď ho označuje za zradcu. Prigožin tak reagoval na Putinov prejav v súvislosti s pokusom vagnerovcov o zvrhnutie velenia ruskej armády. V sobotu to uviedol denník The Guardian a spravodajská stanica BBC.





"Nikto sa na žiadosť prezidenta (Putina) nepôjde udať... Nechceme krajinu, ktorá žije v klamstvách a korupcii," povedal Prigožin v zvukovej nahrávke v aplikácii Telegram."Sme vlastenci, bojovali sme a bojujeme aj naďalej," dodal šéf vagnerovcov. The Guardian upozorňuje, že Prigožin takto priamo vystúpil proti šéfovi Kremľa po prvýkrát.Prigožin v piatok večer obvinil vedenie ruskej armády, že nariadilo raketové útoky na tábory jeho bojovníkov. V reakcii na to prisľúbil, že "zastaví" najvyššie vedenie ruskej armády.V sobotu ráno vyhlásil, že vagnerovci obsadili veliteľstvo ruskej armády v meste Rostov nad Donom a získali kontrolu nad všetkými miestnymi vojenskými objektami. Neskôr to potvrdil aj Putin a povedal, že situácia v Rostove nad Donom je "zložitá". Šéf Kremľa označil toto konanie za "vlastizradu".Zdroj z prostredia ruskej bezpečnosti, ktorý si želal ostať v anonymite, pre agentúru Reuters povedal, že vagnerovcom sa podarilo získať kontrolu nad vojenskými objektami v meste Voronež asi 500 kilometrov južne od Moskvy. Gubernátor Voronežskej oblasti Alexandr Gusev uviedol, že ruská armáda na mieste vykonáva "bojové opatrenia".