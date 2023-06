Putin: Vysoké ambície niektorých jednotlivcov viedli k velezrade

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu uviedol, že vysoké "ambície" niektorých jednotlivcov viedli k "vlastizrade". Vyhlásil tiež, že urobí všetko pre to, aby ochránil Rusko.





Putin vo svojom televíznom prejave povedal, že v stávke je budúcnosť Ruska. Konanie vzbúrencov označil za "bodnutie do chrbta" a "zradu". Zároveň pohrozil "nevyhnutným trestom" pre tých, ktorí rozdeľujú ruskú spoločnosť.Ruský prezident zdôraznil, že "boli vydané všetky potrebné príkazy" na riešenie tejto krízy. Počas svojho prejavu však ani raz priamo nespomenul šéfa Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina, všíma si BBC.Putin vyzval všetkých, ktorí sa podieľajú na vzbure, "aby neurobili fatálnu a tragickú chybu, ale urobili jediné správne rozhodnutie – prestali sa podieľať na kriminálnych činoch", citovala jeho slová agentúra AP.Šéf Kremľa odsúdil vzburu v čase, keď Rusko "bojuje o svoju budúcnosť v najťažšej bitke", čím narážal na vojnu na Ukrajine. "Celá vojenská, ekonomická a informačná mašinéria Západu je vedená proti nám," uviedol."Tento boj, keď sa rozhoduje o osude našich ľudí, si vyžaduje zjednotenie všetkých síl, jednotu, konsolidáciu a zodpovednosť," pokračoval.Prigožin v piatok večer obvinil vedenie ruskej armády, že nariadilo raketové útoky na tábory jeho bojovníkov. V reakcii na to prisľúbil, že "zastaví" najvyššie vedenie ruskej armády a vyzval Rusov, aby nekládli odpor jeho silám.V sobotu ráno vyhlásil, že vagnerovci obsadili veliteľstvo ruskej armády v meste Rostov nad Donom a získali kontrolu nad všetkými miestnymi vojenskými objektami. Neskôr to potvrdil aj Putin a povedal, že situácia v Rostove nad Donom je "zložitá".