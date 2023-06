Prigožin sa údajne vrátil do Ruska, s Lukašenkom a Putinom stále vyjednávajú

29.6.2023 (SITA.sk) - Strany zúčastnené na dohode o ukončení krátkej vzbury ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny , vrátane bieloruského diktátora Alexandra Lukašenka , podľa niektorých správ pravdepodobne pokračujú vo vyjednávaní o detailoch. Uviedol to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) Nezávislá bieloruská monitorovacia skupina Hajun poukázala na letové údaje z 27. júna naznačujúce, že lietadlo zakladateľa Wagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina opustilo bieloruské letisko Mačuliščy a odletelo do Moskvy a potom ihneď do Petrohradu. Informuje o tom web Kyiv Independent ISW dodáva, že podľa proruských mediálnych kanálov sa Prigožin vrátil do Ruska, aby vyjednával s ruskými predstaviteľmi a veliteľskou radou Wagnerovej skupiny. ISW však nedokáže potvrdiť, či Prigožin naozaj letel do Ruska. Ďalšie proruské zdroje špekulujú o tom, že neúspešná vzbura už má „rozsiahly vplyv na ruskú veliteľskú štruktúru“, poznamenal ISW.