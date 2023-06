Tabák chce odvolať Kollára a vyslať signál, že násilie na ženách je neprípustné. Len nedávno sa pobila s Cigánikovou

Kauza bitky s Cigánikovou je niečo iné

Mimoriadna schôdza bude v utorok

Vraj by sa násilia dopustil opäť

29.6.2023 (SITA.sk) - Predsedu parlamentu Borisa Kollára Sme rodina ) chce za fyzické násilie voči žene odvolať aj nezaradená poslankyňa Romana Tabák , ktorá nedávno dostala 30-eurovú pokutu za to, že v bratislavskom bare udrela poslankyňu za stranu Sloboda a Solidarita Janu Bittó Cigánikovú Podľa Tabák však v jej prípade išlo o niečo celkom iné. „Ožratá, nepríčetná Cigániková ma hrubo napadla po koncerte. Toto s tým nemá nič spoločne. Cigániková za to bola odvolaná z výboru, ona je hanba nášho národa aj celého parlamentu,“ povedala vo štvrtok Tabák pre agentúru SITA.Zdôraznila, že druhý najvyšší ústavný činiteľ nemôže povedať, že by svoj čin zopakoval, pretože je to „hrozný príklad pre ďalších mužov“.Ako ďalej Tabák dodala, „s Borisom (Kollárom, pozn. SITA) sme ok, ale keďže mám morálny kompas, musím vyslať tento signál, že násilie na ženách je no go, v tomto som nekompromisná. Neviem si predstaviť, že kvôli tomu, že sa poznáme, nebudem za odvolanie“. Podľa jej slov Kollár zlyhal a musí vyvodiť dôsledky.Mimoriadna schôdza k odvolávaniu predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) by sa mala konať v utorok 4. júla od 14:00. Návrh na jeho odvolanie iniciovala strana Demokrati . Zdôvodňuje ho tým, že Kollár použil fyzické násilie voči svojej bývalej partnerke a vyhlásil, že by to spravil znova.Pod návrhom je podpísaných 34 poslancov. Je medzi nimi 15 poslancov za stranu Demokrati, 11 poslancov strany Sloboda a Solidarita , päť z klubu OĽaNO a priatelia, nezaradení poslanci Tomáš Valášek Progresívne Slovensko ), Veronika Remišová (Za ľudí) a Romana Tabák.V odôvodnení návrhu sa píše, že „násilie na ženách je neprijateľné a neprípustné. O to viac, ak sa ho dopustil predseda parlamentu, ktorý zároveň niekoľkokrát vyhlásil, že by sa ho dopustil opäť“. Podľa predkladateľov je neakceptovateľné, aby takto konal a domáce násilie obhajoval druhý najvyšší ústavný činiteľ.Zdôrazňujú, že Boris Kollár vystupuje ako žalobca, ale aj sudca vo svojej vlastnej veci, no ani predseda parlamentu by nemal stáť nad bežnými ľuďmi. Kým sa bude násilie voči ženám považovať za niečo normálne a ospravedlniteľné, len ťažko môžeme očakávať, že zmizne zo slovenských domácností, dodali poslanci.