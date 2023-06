Prigožin sa usiluje podkopať autoritu ruského ministerstva obrany, poslal im vlastný návrh kontraktu

20.6.2023 (SITA.sk) - Zakladateľ ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin sa podľa britskej vojenskej rozviedky usiluje podkopať autoritu ruského ministerstva obrany. To zase považuje jeho kroky za „nešťastné“ na pozadí ukrajinskej protiofenzívy. Vo svojej pravidelnej správe o vojne na Ukrajine to uvádza britské ministerstvo obrany, na ktoré sa odvoláva web Ukrajinská pravda.V utorok sa podľa správy Prigožin vyjadril, že očakáva odpoveď od ruského rezortu obrany ohľadom jeho návrhu kontraktu, ktorý mu dal pred tromi dňami. Reagoval tak na rozhodnutie ministerstva, že všetky „dobrovoľnícke útvary“ by s ním mali do 1. júla podpísať kontrakty.„Hoci obsah Prigožinovho dokumentu nebol zverejnený, jeho doručenie zvyšuje závažnosť situácie a je veľmi pravdepodobné, že ide o ďalšie zámerné úsilie podkopať autoritu oficiálnych vojenských orgánov. Prigožinov tón smerom k ministerstvu obrany sa stal jednoznačne konfrontačným,“ konštatuje Londýn.Už minulý týždeň britský rezort obrany konštatoval, že sa Prigožin, ktorý sa neprestajne škriepi s vojenskými orgánmi v Moskve, vzoprel ruskému vojenskému vedeniu a ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi , keď odmietol povoliť Wagnerovej skupine podpísať zmluvy s ministerstvom obrany.