Prigožin zarobil na vládnych zákazkách viac ako bilión rubľov, z veľkých peňazí sa mu údajne zatočila hlava

7.7.2023 (SITA.sk) - Mecenáša žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina síce oslobodili od trestného stíhania za svoju ozbrojenú vzburu z 24. júna, no v Rusku čelí kampani, ktorá ho má vykresliť ako človeka poháňaného chamtivosťou.Až do minulého týždňa Kremeľ nikdy nepriznal financovanie wagnerovcov, pričom súkromné žoldnierske skupiny sú v Rusku technicky nezákonné.Ruský vodca Vladimir Putin však priznal, že štát zaplatil Prigožinovi takmer miliardu dolárov len za jeden rok, kým druhá Prigožinova spoločnosť zarobila vďaka štátnym zákazkám približne takú istú čiastku. Putin nahlas uvažoval, či niektoré z týchto peňazí neboli ukradnuté. 1905802Vývoj okolo Prigožina, ktorý zostáva nepotrestaný napriek tomu, že Putin označil jeho vzburu za vlastizradu, zdôrazňuje to, čo člen mestského zastupiteľstva v Petrohrade Nikita Juferev označil ako „postupná erózia právneho systému“ v Rusku.Vedúci pracovník Carnegie Russia Eurasia Center Andrej Kolesnikov zasa skonštatoval, že „štruktúra štátu sa rozpadáva“.Keď Putin naznačil, že vláda bude skúmať finančné nezrovnalosti v Prigožinových spoločnostiach, do vyšetrovania sa pustila i štátna televízia. Komentátor Dmitrij Kiseľov uviedol, že Wagnerova skupina a ďalšia spoločnosť vlastnená Prigožinom zarobili viac ako 1,7 bilióna rubľov prostredníctvom vládnych zákaziek.Ruský obchodný denník Vedomosti s odvolaním sa na zdroj blízky ministerstvu obrany uviedol, že príjmy pochádzajú z rokov 2014 až 2023, teda z obdobia, keď Prigožin aj ruskí predstavitelia popierali akékoľvek väzby na Wagnerovu skupinu alebo dokonca jej existenciu. „Prigožinovi sa z veľkých peňazí zatočila hlava,“ povedal v nedeľu Kiseľov s tým, že úspechy súkromnej armády na bojisku dodali šéfovi žoldnierov „pocit beztrestnosti“.Jedným z možných dôvodov Prigožinovej vzbury bolo podľa neho odmietnutie ministerstva obrany predĺžiť multimiliardový kontrakt s jeho legálnou stravovacou spoločnosťou Concord na dodávanie potravín armáde. Wagnerova skupina podľa Kiseľova zarobila na štátnych zákazkách 858 miliárd rubľov, kým Concord ďalších 845 miliárd. Tieto čísla boli desaťkrát vyššie ako tie, ktoré Putin uviedol minulý týždeň.Riaditeľ ruskej pobočky Transparency International Iľja Šumanov pre agentúru AP povedal, že Wagnerova skupina bola pravdepodobne financovaná buď hotovosťou prostredníctvom fiktívnych spoločností, alebo prostredníctvom vládnych zmlúv cez iné Prigožinove subjekty.Až do vzbury Putin vždy popieral akékoľvek spojenie medzi štátom a Prigožinovými žoldniermi. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ešte v roku 2020 povedal, že „v ruskom práve neexistuje nič také ako súkromná vojenská spoločnosť“ a že o takejto skupine nevie. Na pondelkovú otázku o zákonnosti štátneho financovania Wagnerovej skupiny Peskov odmietol odpovedať.Wagnerova skupina v uplynulých rokoch posielala svojich „vojakov na prenájom“ do Sýrie a afrických krajín, kde sa Rusko snažilo rozšíriť svoj globálny vplyv. Prigožin sám priznal, že jeho sily operovali aj na východe Ukrajiny, aby podporili separatistické povstanie a neskôr tam bojovali po invázii v roku 2022.(1 EUR = 117,201 RUB, k 1. marcu 2022)(1 EUR = 1,0899 USD)