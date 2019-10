Prihlásil sa druhý informátor a chce vypovedať o Trumpovi a Ukrajine

Na snímke americký prezident Donald Trump, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 6. októbra (TASR) - Americké médiá v nedeľu informovali o existencii druhého informátora, ktorý chce vypovedať o takzvanej ukrajinskej kauze, ktorá spustila snahy o impeachment prezidenta USA Donalda Trumpa.Podľa právnika Marka Zaida, ktorý nemenovaného "whistleblowera" zastupuje, má tento nový zdroj informácie z prvej ruky. Ide o predstaviteľa amerických tajných služieb, ktorý sa už v tejto veci obrátil na ich interného generálneho inšpektora Michaela Atkinsona.napísal Mark Zaid na Twitteri.Zaid zastupuje aj prvého nemenovaného whistleblowera, ktorý celú ukrajinskú kauzu v polovici augusta spustil. Ide taktiež o pracovníka amerických tajných služieb, ktorý však sám priznal, že sa o predmetných skutočnostiach dozvedel len sprostredkovane od niekoľkých zamestnancov Bieleho domu. Trumpova administratíva sa preto snaží spochybňovať dôveryhodnosť jeho tvrdení.Podľa prvého informátora mal Trump vyvíjať tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby "vytiahol špinu" na syna bývalého viceprezidenta USA Joea Bidena. Hunter Biden pôsobil v ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Burisma, s ktorou sa spájali obvinenia z korupčných praktík. Trump chcel údajne týmto spôsobom zdiskreditovať svojho demokratického politického rivala, ktorý by mohol byť jeho súperom v budúcoročných prezidentských voľbách.Na základe sťažnosti prvého whistleblowera, ktorú adresoval úradu generálneho inšpektora, začala predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová konanie pre podozrenie zo zneužitia úradu, ktoré by mohlo viesť k tzv. impeachmentu (ústavnej žalobe) voči Trumpovi. Prezident pravdivosť obvinení popiera.Zaid v nedeľu uviedol, že druhý informátor už vypovedal pred generálnym inšpektorom, avšak oficiálnu sťažnosť nepredložil. Zatiaľ zvažuje, či to urobí a či poskytne výpoveď príslušným výborom amerického Kongresu.Obaja whistlebloweri majú právnu ochranu na základe zákona, ktorí chráni takýchto informátorov pred prípadným prepustením zo zamestnania.