Klimatická konferencia sa týkala aj environmentálnej kriminality

Bratislava 6. októbra (TASR) – Nelegálny výrub lesov, strata biodiverzity, ale aj otázka environmentálnych trestných činov boli témami klimatickej konferencie, ktorá sa konala v nedeľu v bratislavskej Starej tržnici. Záštitu nad druhým ročníkom Climate Conference Slovakia prevzali prezidentka SR Zuzana Čaputová a WWF (World Wide Fund for Nature) Slovensko.priblížila pre TASR organizátorka konferencie Daniela Piršelová, ktorá zároveň moderovala jednotlivé diskusné panely.Organizátori sa zamerali napríklad na problematiku nelegálneho výrubu lesov, problém s pitnou vodou, ale aj na to, či mať alebo nemať deti.povedala Piršelová.Diskutéri hľadali odpovede aj na to, ako postihovať environmentálne trestné činy.skonštatovala Piršelová. Doplnila, že v tomto akademickom roku sa na Univerzite Komenského v Bratislave otvoril nový odbor týkajúci sa práva životného prostredia.Na konferenciu prišlo takmer 600 účastníkov z rôznych prostredí, čo podľa organizátorov znamená, že problém klimatickej krízy sa týka naozaj každého.doplnila organizátorka.povedala riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann, ktorá hovorila o strate biodiverzity v jednom z diskusných panelov.Na konferencii tiež odborníci diskutovali o tom, ako by sa mala zmeniť ekonomika a prečo časť verejnosti klimatickú zmenu ignoruje. Pripravené boli aj workshopy, ako udržateľná architektúra, elektromobilita, život v meste so zmenou klímy či ekoturizmus. Sprievodným podujatím boli výstava fotografií slovenskej prírody Tomáša Hulíka a prezentácie environmentálnych projektov.