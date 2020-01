Prihlasovanie filmov do súťažných sekcií Art Film Festu je spustené!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.1.2020 (Webnoviny.sk) - V dňoch 19. – 27. júna 2020 sa v Košiciach uskutoční 28. ročník, najväčšieho slovenského filmového podujatia. Filmári a filmárky z celého sveta môžu práve teraz prihlasovať svoje filmy do jeho dvoch súťažných sekcií - o cenysa budú uchádzať v kategóriách krátkometrážnych i dlhometrážnych filmov.je otvorená prvým, druhým, alebo tretím dlhometrážnym filmom režiséra či režisérky, ktoré boli vyrobené po 1. januári 2019. Päťčlenná medzinárodná porota, zložená z filmárskych odborníkov a odborníčok, vyberie spomedzi snímok priamo na festivale v Košiciach víťazov štatutárnych cien za najlepší film, najlepšiu réžiu, najlepší ženský a mužsky herecký výkon. Porota má právo tiež udeliť zvláštne uznania ďalším výnimočným titulom zaradeným do súťaže.Domôžu tvorcovia a tvorkyne prihlasovať profesionálne i študentské diela v dĺžke do 30 minút, vyrobené rovnako po 1. januári minulého roka. V súťažnej sekcii krátkometrážnej tvorby bude o víťazovi rozhodovať trojčlenná medzinárodná porota a cena Modrý anjel za najlepší krátky film bude udelená jeho režisérovi či režisérke.Vlastníci a vlastníčky premietacích práv môžu prihlasovať krátkometrážne diela do 15. marca 2020 a celovečerné snímky do 31. marca 2020. Online prihlášku spolu s presným znením pravidiel a podmienok súťaže nájdu na webstránke festivalu – artfilmfest.sk/prihlaska-filmu Inzercia