Prijatie rezolúcie apeluje na ukončenie ubližovania transrodovým ľuďom, návrh z dielne PS prijali v Štokholme

Útoky na queer ľudí

Prijatie rezolúcie

28.5.2023 (SITA.sk) - Aliancia liberálov a demokratov pre Európu (ALDE) prijala rezolúciu o právach transrodových ľudí z dielne hnutia Progresívne Slovensko (PS) . Európska liberálna rodina tak učinila na svojom Kongrese v Štokholme vo Švédsku.Rezolúcia apeluje na ukončenie ubližovania transrodovým ľuďom a je reakciou PS na situáciu na Slovensku, kde vyše šesť mesiacov po teroristickej vražde na Zámockej ulici v Bratislave politickí predstavitelia útočia na queer ľudí, namiesto toho, aby riešili ich situáciu. V tlačovej správe o tom informoval riaditeľ komunikačného oddelenia Radovan Choleva „S našimi partnerskými európskymi stranami sme sa zhodli, že je dôležité posilniť práva transrodových ľudí a zabezpečiť rýchlu, transparentnú a dostupnú legálnu tranzíciu. Žiadame tiež ukončenie nezmyselných nútených sterilizácii a zabezpečenie vzájomného uznávania úradného stavu v rámci EU štátov,“ vraví podpredsedníčka PS Lucia Plaváková Ako doplnila zahraničná tajomníčka hnutia Beáta Jurík , prijatie rezolúcie je i odkazom pre Slovensko, ktoré sa v predošlom týždni len tesne vyhlo prijatiu zákona, ktorý by znemožnil zmenu rodného čísla.„Transrodoví ľudia si však môžu vydýchnuť len do júnovej schôdze,“ dodala Jurík.Na Kongrese sa debatovalo o Slovensku i v rámci diskusie o budúcnosti Vyšehradskej štvorky a budúcnosti Slovenska po predčasných parlamentných voľbách v septembri. Medzi diskutujúcimi bola i členka predsedníctva PS Zora Jaurová.„V septembrových voľbách pôjde o veľa: napríklad aj o to, či sa vydáme cestou Maďarska a Poľska, alebo cestou demokracie,“ uviedla.