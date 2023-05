Prigožin sa sťažuje, že Kremeľ zakázal ruským štátnym médiám informovať o wagnerovcoch

28.5.2023 - Šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny je presvedčený, že predstavitelia v Kremli zakázali ruským štátnym médiám o ňom informovať. Informuje o tom spravodajský portál Sky News. Jevgenij Prigožin je najvýraznejším členom kruhu ruského vodcu Vladimira Putina , ktorý si počas vojny na Ukrajine získal všeobecnú známosť, i pre svoj konflikt s vojenským vedením.Tento mesiac vyhlásil víťazstvo vo východoukrajinskom meste Bachmut , no však na znak toho, do akej miery je vnímaný ako porušenie tabu Putinovho Ruska, štátna televízia 20 hodín ignorovala pád mesta a neodvysielala Prigožinov víťazný prejav.„To, čo je zakázané, je vždy sladšie. Wagnerovci nie sú kus klzkého mydla, ktoré byrokrati zvykli strkať všade dookola; wagnerovci sú šidlo, ihlica, ktorú nemôžete schovať,“ reagoval na zjavný zákaz Prigožin. Zakladateľ Wagnerovej skupiny je podľa svojich slov presvedčený, že „byrokrati na vysokej úrovni, práve tie kremeľské veže, sa snažia všetkým zavrieť ústa, aby nehovorili o wagnerovcoch“, čo podľa neho vyprovokuje odpor Rusov.„Z dlhodobého hľadiska - z dlhodobého hľadiska sú dva alebo tri mesiace - dostanú od ľudí facku za to, že sa snažili všetkým zavrieť ústa a uši,“ dodal.