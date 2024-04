Prijímanie vysokokvalifikovaných zamestnancov z cudziny sa zjednoduší, vychádza to z novely zákona

Získanie modrej karty

17.4.2024 (SITA.sk) - Prijímanie vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín sa zrejme zjednoduší. Vyplýva to z vládnej novely zákona o pobyte cudzincov , ktorú v stredu poslanci posunuli do druhého čítania.Novela mimo iného zavádza uznanie odbornej kvalifikácie (okrem vysokoškolského vzdelania) ako kritéria na vydanie modrej karty (typ prechodného pobytu v Európskej únii , ktorý sa vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín na účel vysokokvalifikovaného zamestnania, pozn. SITA), čím rozširuje možnosti získania karty aj u zručných pracovníkov na základe ich vysokej kvalifikácie, resp. odbornej praxe.„Novela zákona ďalej upravuje výšku platového prahu v rámci mesačného príjmu vysokokvalifikovaného zamestnanca (znižuje ju), ktorý je potrebné dosiahnuť na získanie modrej karty, upravuje niektoré dôvody na zamietnutie žiadosti o modrú kartu, na odňatie modrej karty alebo na jej neobnovenie," uviedlo v tejto súvislosti ministerstvo vnútra Navrhované zmeny tiež podľa rezortu uľahčujú podmienky mobility vysokokvalifikovaných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov v rámci územia všetkých členských štátov a tiež upravujú podmienky na získanie dlhodobého pobytu na základe modrej karty.Novela tiež mimo iného prináša skrátenie hornej hranice lehoty určenej na rozhodovanie správneho orgánu o žiadostiach o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania z doterajších 90 dní na 60 dní a zároveň zrušenie doterajšej povinnosti správneho orgánu vydávať doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“.Zároveň by sa mala zrušiť povinnosť preukazovať finančné zabezpečenie pobytu pri podaní žiadosti o udelenie jednotného povolenia na pobyt a zamestnanie.Osobám, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko, poskytuje novela možnosť vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť počas doby trvania dočasnej ochrany."V prípade žiadosti o dlhodobý pobyt by sa mala zaviesť podmienka splnenia tzv. integračných podmienok pre udelenie dlhodobého pobytu cudzincom," doplnilo ministerstvo vnútra.Novela zároveň rozširuje dôvody, keď policajný útvar nevydá potvrdenie o možnosti zotrvať na území SR, a to v prípade, ak nebude možné jednoznačne zistiť totožnosť nelegálneho migranta.„Týmto sa Slovenská republika z hľadiska migrácie stane menej atraktívna, čo by malo znížiť počet nelegálnych cudzincov a aj administratívnu záťaž policajných útvarov ," dodal rezort.