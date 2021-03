Príjmy hudobného priemyslu na Slovensku v roku 2020 vzrástli o 13 %

Celkové príjmy hudobného priemyslu na Slovensku v roku 2020 vzrástli o viac ako 13 % a činia spolu 14,4 milióna eur. Pre porovnanie za rok 2019 boli príjmy vo výške 12,7 milióna eur. Rok 2020 bol veľmi komplikovaný a ťažký aj pre všetkých umelcov, ktorí sa zo dňa na deň ocitli bez príjmov z takzvaného živého hrania. O to viac potešiteľné je, že publikum vyjadruje podporu svojim umelcom prostredníctvom nákupu ich tvorby on-line. Údaje pre TASR poskytol Leoš Bednář, zástupca Národnej federácie hudobného priemyslu IFPI.





Hudobný priemysel zažíva vďaka digitálnemu predaju ďalší rast trhu aj napriek tomu, že príjmy z verejnej produkcie značne poklesli. Pozitívny vývoj trhu ide ruka v ruke s rastúcou obľubou streamingových služieb, ktoré vo svojom segmente zaznamenali nárast o viac ako 47 %.V roku 2020 vzrástol segment predaja fyzických nosičov o 8 %. Príjmy z predaja CD poklesli o 23 % a predaja DVD o 19 %. Veľkým skokom o 95 % narástol príjem z predaja vinylových platní. Ich fanúšikovia ocenili aj to, že naďalej popri nových albumoch vychádzajú reedície starších úspešných albumov.Oproti roku 2019 narástol o 43 % príjem z digitálneho predaja. Prostredníctvom digitálnych služieb sa na Slovensku predalo až 75 % všetkej hudby. Podobne pri streamingových službách vzrástol predaj o 47 %.Top desiatku predaja albumov za rok 2020 vedie eponymný album Karol Duchoň z roku 1985, na druhej pozícii je Austrálčan 2 Tones And I s albumom The Kids Are Coming, tretia Billie Eilish s albumom When We All Fall Asleep, Where ...?, štvrtý je The Weeknd a album After Hours, piata Dua Lipa s Future Nostalgia, šiesty Karol Duchoň s kompiláciou 20 naj, siedmy Richard Müller (Hodina medzi psom a vlkom), ôsmy Gleb (Leto v kufri), deviata Ava Max (Heaven & Hell) a desiaty Karel Gott s kompiláciou 80/80 Největší hity 1964-2019.