14.11.2021 (Webnoviny.sk) - Príkladom riešenia inklúzie Rómov a ochrany životného prostredia súčasne môže byť projekt Ondava pre život. V monografii „Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku“ to uviedli autori publikácie Miroslav Pollák a Michal Páleník.Do tvorby publikácie sa zapojila aj Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave a občianske združenie Inštitút zamestnanosti. Jej cieľom je poukázať na konkrétne príklady dobrej praxe úspešných projektov obcí či mimovládnych organizácií, ktoré dokázali prostredníctvom jednej aktivity nájsť riešenie dvoch problémov – vysokej nezamestnanosti Rómov a zlého stavu životného prostredia.Podľa autorov publikácie je jedným z príkladov projekt Ondava pre život, ktorý sa v roku 2014 až 2016 uskutočnil v hornej časti povodia rieky Ondava. Išlo o ojedinelý a unikátny projekt, do ktorého sa zapojili špičkoví odborníci, laická verejnosť, starostovia obcí aj dlhodobo nezamestnaní.Jeho cieľom bolo vykonanie adaptačných opatrení pred povodňami aj suchom. Do projektu bolo celkovo zapojených 45 obcí a 150 dlhodobo nezamestnaných zo siedmych komunít. Celkovo 80 percent ľudí zamestnaných v rámci projektu tvorili 80 percent Rómovia.Počas trvania projektu napokon vytvorili 505 individuálnych adaptačných opatrení a vodozádržné opatrenia, ktoré spolu dokážu zadržať 625-tisíc metrov kubických vody. Vykonané opatrenia poslúžia pre územie s rozlohou 330 kilometrov štvorcových.Autori monografie zároveň uvádzajú, že pri uskutočňovaní jednotlivých projektov sa ukázalo množstvo opakujúcich sa problémov finančného, legislatívneho či sociálneho charakteru. Publikácia preto pomenováva aj to, s akými najčastejšími problémami sa obce či mimovládne organizácie pri podobných projektoch stretávajú.