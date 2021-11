V Prešove opäť pomôžu ľuďom bez domova, kabáty a zimné bundy zahrejú telo aj dušu

Teplo pre telo aj dušu

Vešiak len na kabáty

14.11.2021 (Webnoviny.sk) - Na Floriánovej ulici v Prešove, vedľa Mestskej galérie Caraffka, pribudol aj túto zimu Vešiak pomoci. Opätovne aj v tomto roku je na ňom možné nechať teplé kabáty a bundy pre ľudí bez domova.Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, Vešiak pomoci už po siedmykrát umiestnilo do centra mesta Občianske združenie Podaj ďalej. Vešiak slúži na zavesenie zimnej bundy alebo teplého kabátu, ktorými môžu Prešovčania v chladných mesiacoch pomôcť ľuďom bez domova.„V zime môže aj navonok úplne obyčajný kabát zachrániť život a zahriať tých, ktorí nemôžu zažiť teplo domova. Toto teplo však zahreje nielen telo, ale aj dušu, a to dobrým skutkom pomoci,“ uviedla Šitárová.Ako upozornila, vešiak neslúži na zber iného šatstva, preto naň nie je možné zavesiť iné kusy oblečenia, ako sú napríklad nohavice, blúzky, svetre, detské oblečenie, alebo aj obuv. Slúži výhradne na zavesenie kabátov či zimných búnd pre ľudí bez domova.Na poriadok v jeho okolí bude dohliadať kamerový systém prešovskej mestskej polície. „Vešiak pomoci bude v centre Prešova pomáhať počas celej zimy až do konca februára,“ dodala tlačová referentka.