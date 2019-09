Prílev migrantov do Európy od uzavretia dohôd s EÚ poklesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 6. septembra (TASR) - Počet migrantov prichádzajúcich po mori do Španielska sa prudko znížil po tom, ako Maroko podpísalo dohody o finančnej pomoci s EÚ a Madridom. Napísala to v piatok agentúra AFP.Tento rok zatiaľ podľa údajov španielskeho ministerstva zahraničných vecí prišlo do krajiny po mori 15.683 migrantov, čo je 45-percentný pokles v porovnaní s obdobím prvých ôsmich mesiacov roku 2018.Marocké úrady podľa španielskych bezpečnostných zložiek lodiam s migrantmi nepovoľujú vyplávať do Španielska, zatiaľ čo minulosti im to umožňovali.Španielska vláda koncom augusta oznámila, že Maroku poskytne finančné prostriedky, aby mu pomohlo strážiť svoje hranice a zastavovať migrantov. Európska únia i Španielsko v snahe obmedziť prílev migrantov posilňujú podporu marockých orgánov a spoluprácu s nimi.Španielsko sa v roku 2018 stalo hlavnou vstupnou bránou pre migrantov smerujúcich do Európy po tom, ako Taliansko uzavrelo svoje prístavy a Grécko začalo na základe dohody s EÚ z roku 2016 vracať migrantov do Turecka. Spomínaná migračná dohoda totiž stanovuje, že EÚ môže poslať späť všetkých migrantov, ktorí nelegálne prichádzajú na grécke ostrovy cez Turecko.Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) je však v súčasnosti najvyužívanejšou cestou migrantov prichádzajúcich od Európy opäť trasa vedúca cez východnú časť Stredozemného mora do Grécka.