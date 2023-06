Primárnym vinníkom zničenia Kachovskej priehrady je Rusko lebo vedie vojnu, tvrdí Európska komisia

9.6.2023 (SITA.sk) - „Primárnu zodpovednosť“ za zničenie Kachovskej priehrady v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny nesie Rusko. V piatok to povedala hovorkyňa Európskej komisie (EK) Dana Spinantová. Informuje o tom web Kyiv Independent.„Je tam Rusko, bombarduje a ostreľuje, a Ukrajina sa bráni, takže Rusko má primárnu zodpovednosť za to, čo sa deje na Ukrajine ... a to je prvé vyhlásenie, ktoré musíte mať na pamäti, keď skúmate tento incident alebo čokoľvek iné,“ uviedla Spinantová. „Budeme robiť všetko, čo môžeme, aby sme podporili ľudí dotknutých zničením hrádze Kachovskej priehrady,“ dodala. Vo štvrtok urobil podobné vyhlásenie Biely dom . Konštatoval, že síce ešte len skúma, kto zničil priehradu, ale na vine je nakoniec Rusko, pretože malo Kachovskú elektráreň pod kontrolou.Priehrada na rieke Dnipro bola zničená 6. júna. Vyvolalo to humanitárnu a environmentálnu katastrofu na celej južnej Ukrajine. Podľa južného velenia ukrajinskej armády, priehradu vyhodili do vzduchu ruské sily.