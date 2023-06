Rusko tvrdí že zničilo pokročilý západný tank, video však ukazuje zásah traktora

Diskutabilné tvrdenia Ruska

Experti spochybňujú informáciu

Zrnité čiernobiele video, ktoré tento týždeň zverejnilo Rusko, aby potvrdilo svoje tvrdenia, že jeho armáda zničila niektoré z najobávanejších ukrajinských tankov, v skutočnosti dokumentuje zničenie traktora. Vyplýva to z vizuálnej analýzy agentúry The Associated Press (AP) Ruské veľvyslanectvo vo Washingtone v pondelok prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter oznámilo, že ruské sily „zničili“ osem tankov Leopard nemeckej výroby, ktoré patria medzi najpokročilejšie a najsilnejšie zbrane, aké krajiny Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) poskytli Ukrajine. Ruské ministerstvo obrany následne v utorok na komunikačnej platforme Telegram zdieľalo video, ktoré podľa neho ukazuje „zábery zničenia zahraničných obrnených vozidiel, vrátane tankov Leopard“.Video, ktoré široko ukazovali ruskí štátni vysielatelia a spravodajské weby, podľa nich nahrali z termovízneho systému útočného vrtuľníka KA-52 Aligator. Vidno na ňom niekoľko čiernych siluet vozidiel, následne vrtuľník vypustí riadenú strelu, ktorá jedno z nich zasiahne a spôsobí výbuch. „Priamy zásah!“ skonštatuje v ruštine hlas na nahrávke.Ukrajinskí predstavitelia sa podľa agentúry AP odmietli vyjadriť, či už niektoré z Leopardov nasadili do boja.Takmer okamžite po tom, ako sa ruské video rozšírilo na internete, však viacerí experti na zbrane a vojenskí blogeri na sociálnych sieťach spochybnili, že by strela z vrtuľníka zasiahla tank, a už vôbec nie Leopard. Vizuálna analýza AP ukazuje, že vozidlá vo videu, ktoré nahrali v noci, sú zjavne nepohybujúce sa veľké poľnohospodárske stroje zaparkované v poli, konkrétne samohybný postrekovač a dva kombajny používané na zber kukurice a pšenice.Vozidlo, ktoré zasiahla ruská raketa, má štyri veľké kolesá a nachádza sa vysoko nad zemou, pričom tanky Leopard 2 sú nízko položené a majú pásy ako buldozér. Ruské veľvyslanectvo síce tento týždeň tvrdilo, že jeho sily zničili aj tri francúzske ľahké tanky AMX-10, ktoré majú kolesá, no majú ich šesť, nie štyri. Silueta zničeného vozidla podľa AP viac zodpovedá samohybnému postrekovaču, čo je typ špecializovaného traktora bežného na moderných farmách.