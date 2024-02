Primátor Bratislavy Matúš Vallo prevzal vedenie iniciatívy Champion Mayors

12.2.2024 (SITA.sk) - Primátor Bratislavy Matúš Vallo v pondelok prevzal vedenie Iniciatívy OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) „Champion Mayors“.Iniciatíva poskytuje podporu starostom, zosilňuje ich hlas voči národným vládam a vďaka prístupu k dôležitým údajom OECD je táto iniciatíva silným vyjednávačom pri definovaní hlavných a najnaliehavejších výziev v spoločnosti, ako aj pri hľadaní a presadzovaní konkrétnych riešení.„Je pre mňa cťou a aj veľkým záväzkom prevziať po bývalom starostovi Reykjavíku Dagurovi Eggertssonovi predsedníctvo tejto iniciatívy. Je to jedinečná príležitosť, ako vytvoriť a priniesť svetové riešenia pre tie najpálčivejšie témy, ktorým čelia mestá po celom svete vrátane Bratislavy,“ uviedol primátor hlavného mesta s tým, že sú to práve mestá, ktoré stoja najbližšie k svojim občanom, vďaka čomu majú priamu skúsenosť a môžu tak byť dobrým príkladom pri reagovaní na problémy.„Čelíme dnes mnohým výzvam a ako primátor viem, že doprava je jedným z najpálčivejších problémov, ktoré majú významný vplyv na udržateľnosť našich miest. Chcem preto, aby sa aj táto iniciatíva OECD zamerala práve na seriózny prístup k doprave založený na dátach – aby sme sa vyhli ďalšiemu zneužívaniu tejto témy, ktoré by viedlo ku kolapsu udržateľnosti v našich mestách,“ popísal svoje ciele Vallo, podľa ktorého práve využitím jedinečnej kapacity OECD je možné ukázať riešenia založené na údajoch, prispieť k naštartovaniu potrebných investícií do verejnej dopravy, cyklistickej a pešej infraštruktúry a vrátiť sa na udržateľnejšiu cestu.„OECD má všetky predpoklady na to byť v tejto oblasti skutočným lídrom, keďže disponuje potrebnými dátami a spája miestne a národné autority, ktorých hlas je veľmi dôležitý pri zmierňovaní klimatických zmien, na ktoré má doprava zásadný vplyv,“ dodal primátor Bratislavy.