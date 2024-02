Šéf Rady RTVS ohlásil malé víťazstvo pre divákov a poslucháčov, všetky programové služby zostávajú

Investičný dlh bude rásť

Prebytok má byť dvestotisíc eur

12.2.2024 (SITA.sk) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) neplánuje rušiť žiadnu programovú službu. Pre agentúru SITA to potvrdil predseda Rady RTVS Igor Gallo Schválený rozpočet mediálnej inštitúcie podľa neho reflektuje aktuálnu ekonomickú realitu, v ktorej sa verejnoprávny vysielateľ nachádza.„Nepokrýva žiadne rozvojové aktivity, investičný a technologický dlh bude narastať, avšak dopady na programový koncept sa minimalizovali na najnižšiu možnú mieru, čo bola základná podmienka členov Rady RTVS, aby tento základný dokument schválila,“ povedal pre SITA predseda Gallo.Podľa Galla, Rade RTVS sa podarilo na pondelkovom rokovaní vybojovať pre divákov a poslucháčov malé víťazstvo.„Keď si porovnáme východiská rozpočtu, ktoré nám manažment RTVS predložil pred mesiacom s parametrami dnes schváleného rozpočtu, musí každý uznať, že orgán dohľadu vybojoval pre divákov a poslucháčov malé víťazstvo. Žiadna programová služba sa rušiť nebude a verím, že generálnemu riaditeľovi sa v priebehu roka podarí získať ďalšie finančné prostriedky, ktoré sa prioritne použijú do programu, predovšetkým do ďalšieho rozvoja pôvodnej tvorby a regionálnych štúdií,“ konštatoval Gallo.Rada RTVS schválila v pondelok na svojom rokovaní rozpočet a programový koncept RTVS na rok 2024.Bežné výdavky verejnoprávnej inštitúcie sú naplánované na úrovni 166,9 miliónov eur, kapitálové výdavky vo výške 7,7 milióna eur. Celkový prebytok by mal byť v objeme 200 tisíc eur.