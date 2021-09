Primátor Bratislavy podozrieva reštauráciu v Horskom parku z čiernych stavieb, mesto sa chce súdiť

Úmysly developera môžu byť iné

Mesto vyžaduje zmluvy a povolenia

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislava sa chce súdiť pre nepovolené stavebné zásahy vlastníka novootvorenej reštaurácie v Horskom parku. Ako uviedol na sociálnej sieti primátor Bratislavy Matúš Vallo , majiteľ a prevádzkovateľ reštaurácie porušuje zákon a vlastnícke práva mesta.„Pozemky, kde podnikajú, rovnako ako samotný Horský park, patria mestu. Aj preto sme už v roku 2020 odstránili plot, ktorý delil park od priestoru v okolí budovy, aby sme tento mestský pozemok sprístupnili verejnosti. Dnes je tu plot opäť. Osadil ho majiteľ stavby, ktorá je rovnako ako jeho plot postavená na mestských pozemkoch," upozornil primátor s tým, že oplotiť si mestský pozemok bez súhlasu mesta je neprijateľné.Tento rok pribudla v areáli, opäť na mestskom pozemku, nadstavba, v ktorej sa teraz prevádzkuje reštaurácia. „Máme podozrenie, že táto nadstavba nedisponuje potrebnými povoleniami a môže teda ísť o čiernu stavbu," uvádza Vallo s tým, že výduchy vzduchotechniky z prevádzky navyše smerujú na susediace domy, ale aj priamo do Horského parku.„Mesto prijalo sťažnosť obyvateľov na hluk, ktorý táto technika produkuje," poznamenal s tým, že na základe meraní tento hluk výrazne prekračuje povolené normy. Primátorovi sa tiež nepáči, že developer pravdepodobne zamýšľa vybudovať na okraji Horského parku väčší obytný dom.„Len nedávno, po tom ako súčasný vlastník stavbu kúpil, dal na list vlastníctva do objektu bývalých kancelárií a reštaurácie zapísať 10 bytov," uviedol Vallo s tým, že túto zmenu sa mestu podarilo zvrátiť podaním na kataster nehnuteľností.„Už samotný fakt, že sa niekto pravdepodobne pokúšal v tichosti pripraviť výstavbu ďalšej bytovky v tejto citlivej lokalite, ktorá podľa územného plánu bytovku nedovoľuje, vyvoláva pochybnosti o skutočných úmysloch developera," poznamenal.Vallo deklaroval, že mesto urobí všetko pre to, aby ochránilo Horský park a mestské pozemky, ktoré majú byť dostupné pre všetkých obyvateľov. „So spoločnosťou, ktorá areál využíva na podnikateľské účely, sme komunikovali a snažili sa situáciu korektne vyriešiť, bohužiaľ bez výsledku. Podnikáme preto kroky na príslušných súdoch, ktorými chceme zamedziť užívaniu stavby bez povolení," skonštatoval primátor.„Podnet podávame tiež na stavebný úrad a Úrad verejného zdravotníctva SR, aby preverili stavebné práce a mimoriadne hlučnú vzduchotechniku, ktorá obťažuje obyvateľov a návštevníkov parku," dodal.Podľa primátora nie je problém, že reštaurácia chce využívať záhradu na mestskom pozemku. „Musia mať ale na to relevantné zmluvy a povolenia a areál nemôže byť oplotený, aby tento priestor zostal súčasťou Horského parku," uzavrel.