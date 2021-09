Rokovania s Kolíkovej frakciou o novom poslaneckom klube nie sú, Valášek to nevidí ani politicky reálne

Klubu hrozí rozpad

Potrebný je súhlas koalície

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Rokovania s poslaneckou frakciou Za ľudí ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej o vytvorení nového poslaneckého klubu sa neuskutočnili. Pre agentúru SITA to povedal nezaradený poslanec Tomáš Valášek , ktorý je členom mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS) Ak by sa pridal aj ďalší nezaradený poslanec Miroslav Kollár (Spolu), tak Kolíkovej frakcia by mohla vytvoriť nový klub.„Otázka je, či by sme sa o to vôbec pokúsili. Takéto rokovania ani na sekundu neprebehli a ani neprebiehajú. Neviem, aké bude politické smerovanie poslaneckej frakcie ministerky Kolíkovej. Bavíme sa na tieto témy, ale nemám pocit, že oni sami uzavreli otázku ich ďalšej politickej budúcnosti a fungovania,“ povedal Valášek.Podľa neho preto aj špekulácia, či by vytvorili spoločný klub, je v tomto čase zbytočná. Poslanecký klub Za ľudí má v parlamente desať členov. V prípade, že by ho opustili šiesti poslanci, ktorí sa hlásia k frakcii Kolíkovej, rozpadol by sa. Parlamentný klub musí mať podľa zákona o rokovacom poriadku parlamentu minimálne osem členov.Podľa Valášeka vytvorenie nového klubu by bolo právne možné, ale nemyslí si, že by to bolo možné aj politicky.„Spĺňali by sme podmienku ôsmich členov, v princípe by to stačilo. Hlas-SD má 11 poslancov a napriek tomu klub nemá, pretože súčasná koalícia si osvojila praktiky predošlej koalície, ktorá takéto vytvorenie klubu zo strán, ktoré v čase volieb neexistovali, jednoducho nepovoľuje,“ poznamenal poslanec.Podľa neho je len na rozhodnutí parlamentnej väčšiny, teda súčasnej koalície, či to pripustí. „Nedovolili to už o niečo väčšej frakcii 11 poslancov, tak je extrémne málo pravdepodobné, že by to dovolili ôsmim poslancom,“ doplnil Valášek.Napätie v strane Za ľudí je od marcovej vládnej krízy. Z poslaneckého klubu Za ľudí vystúpili poslanci Tomáš Valášek a Miroslav Kollár. Stranu tiež opustila bývalá poslankyňa Andrea Letanovská . Koncom augusta sa vzdal členstva v Za ľudí a v predsedníctve František Majerský , prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov.