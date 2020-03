Primátor Brezna bude poberať len základný plat, navýšenie venuje mestu na boj s koronavírusom

Mesto uľahčí situáciu aj podnikateľom

Časti svojho platu sa vzdal aj primátor Banskej Bystrice

27.3.2020 - Primátor Brezna Tomáš Abel si počas nevyhnutných opatrení v súčasnej situácii súvisiacej s pandémiou koronavírusu znížil plat na základný.„Vzdal som sa 40-percentného navýšenia platu, ktoré mi schválili poslanci v roku 2015, v prospech nášho mesta na nákup prostriedkov pre našich obyvateľov,“ uviedol pre agentúru SITA primátor s tým, že to predstavuje približne 1 500 eur mesačne. Úsporné opatrenia plánuje podľa neho aj samospráva.„Prehodnotili sme niektoré investície a preložili sme ich na budúci rok. Zrušili sme aj výdavky nesúvisiace s nevyhnutnou správou mesta, teda určitých tovarov a služieb,“ objasnil Abel a dodal, že tiež rokujú so zástupcami zamestnancov o opatreniach týkajúcich sa miezd zamestnancov na nevyhnutne potrebný čas. „Neplánujeme však redukovať počet zamestnancov mesta ani miestnych organizácií,“ doplnil primátor.Mesto uľahčí aktuálnu situáciu aj podnikateľom, ktorí môžu zaplatiť miestne dane nie v prvých termínoch, ale až v druhom. „Aj napriek tomu, že už dostali výmeru, počkáme s úhradou dane do konca septembra tohto roka,“ uzavrel Abel.Podobný krok ako primátor Brezna už minulý týždeň urobil primátor Banskej Bystrice Ján Nosko spolu s jeho zástupcami Jakubom Gajdošíkom a Milanom Lichým, keď sa rozhodli, že počas súčasného krízového obdobia budú poberať iba zákonom stanovené minimálne platy bez navýšenia. Vďaka ich rozhodnutiu pribudne na krízový účet mesta každý mesiac 4 919 eur.„V rámci úsporných opatrení mesto pristúpi k utlmeniu poskytovania dotácií, a zníži počty výkonov údržby verejných priestranstiev a miestnych komunikácií,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že platenie miestnych daní odložiť neplánujú.