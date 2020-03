Tunel Horelica čaká trojtýždňová uzávierka, polícia zverejnila obchádzkové trasy

Vymenia aj svetelný žľab

Najširší tunel na Slovensku

27.3.2020 (Webnoviny.sk) - Od 1. apríla na tri týždne uzavrie Národná diaľničná spoločnosť (NDS) tunel Horelica pri Čadci. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.Dôvodom je oprava a výmena mostných záverov na moste, ktoré sú dlhodobo poškodené. V priebehu apríla a mája NDS pristúpi aj k pravidelného jarnému servisu ďalších diaľničných tunelov na Slovensku.Tunel Horelica uzavrú diaľničiari 1. apríla o 0:00. "Počas uzávery opravíme a vymeníme poškodené mostné závery, vymeníme nosný káblový žľab osvetlenia tunela po celej jeho 600-metrovej dĺžke, ako aj tesnenia v cementovo-betónovom kryte vozovky v celkovej dĺžke 3 800 metrov. Obnovíme tiež ochranný a zjednocujúci náter v hornej klenbe sekundárneho ostenia tunela v rozsahu 7 500 metrov štvorcových," priblížila rozsah servisných prác hovorkyňa NDS.Počas trojtýždňovej uzávierky, ktorá by podľa NDS mala trvať do 20. apríla, bude doprava presmerovaná na súbežné cesty. Žilinská krajská polícia už informovala motoristov o obchádzkovej trase."V smere zo Žiliny do Čadce bude doprava presmerovaná na cestu III/2013, miestnu komunikáciu v obci Oščadnica, na cestu I/11 a I/11A, pričom doprava bude vedená vo dvoch jazdných pruhoch o šírke 2 x 3,75 metra. V opačnom smere budú vozidlá schádzať na cestu I/11B, takzvaným malým obchvatom Čadce, s pokračovaním po ceste I/11 až po jej operatívne prepojenie s cestou I/11A v km 419,300," opísal plánovanú obchádzkovú trasu krajský policajný hovorca Radko Moravčík.Tunel Horelica s dĺžkou 600 metrov slúži motoristom od októbra 2004. Podľa štatistík NDS prejde tunelom denne v priemere 15-tisíc vozidiel, podiel nákladnej dopravy je na úrovni 32 percent.Tunel je jednorúrový s dvoma jazdnými pruhmi pre obojsmernú dopravu a so zvýšeným peším chodníkom po oboch stranách. Šírka vozovky medzi okrajmi chodníkov je 9 metrov, čo z tunela Horelica robí najširší tunel na Slovensku.