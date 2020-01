Primátor Bročka poberá maximálny možný plat, v minulom roku zarobil cez 68-tisíc eur

Bročka má maximálny možný plat

Odmeny dostali aj poslanci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.1.2020 (Webnoviny.sk) - Primátor Trnavy Peter Bročka vlani zarobil 68 405 eur v hrubom, mesačne tak zarábal 5 700 eur. Jeho čistý príjem za rok 2019 bol 46-tisíc eur.Viceprimátorka Eva Nemčovská dostala za svoju prácu 37 245 eur v hrubom a viceprimátor Tibor Pekarčík takmer 37-tisíc eur, čo je približne 26-tisíc v čistom.Platy štatutárnych zástupcov mesta zverejňuje trnavská radnica pravidelne. Primátor Bročka poberá od začiatku tohto volebného obdobia maximálny možný plat.Nič na tom nezmenil ani návrh poslanca Mariána Galbavého, ktorý na decembrovom rokovaní zastupiteľstva v súvislosti s razantným zvyšovaním miestnych daní v Trnave navrhol, aby Bročka dostával len základný plat, ktorý by bol v tomto roku približne 3 600 eur.Poslanci o takomto návrhu odmietli rokovať. V tomto roku by sa mal jeho mesačný plat dostať na čiastku viac ako 6-tisíc eur.Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave dostali v minulom roku odmeny približne 3500 eur, tí ktorí vykonávali funkciu sobášiacich o niečo viac. Je to výrazne menej, ako poberali ich predchodcovia, tí napríklad v roku 2017 inkasovali odmeny približne 6 000 eur ročne.Zníženie spôsobila novela zákona o obecnom zriadení, ktorá od 1. apríla 2018 limituje maximálnu výšku odmeňovania poslancov obecných zastupiteľstiev do výšky jedného základného platu primátora. Na platy troch štatutárov mesta išlo vlani v Trnave 142 -tisíc eur, na odmeny 29 poslancov 101-tisíc eur.