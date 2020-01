Do Finančnej olympiády sa zapojilo už 4 000 študentov. Školy majú čas ešte do začiatku februára. Otestujte sa aj vy!

otvorené kolo súťaže začalo 4. novembra 2019 a hoci je súťaž určená predovšetkým študentom stredných škôl, svoje vedomosti si v prvom otvorenom kole môže otestovať úplne každý – online test je dostupný na webe súťaže pre každého.



Do II. kola postupuje 500 najlepších študentov z prvého kola, kde ich čaká náročnejšie online testovanie.



Vo finálnom, III. kole v apríli 2020 sa stretne 20 najlepších z druhého kola, ktorí budú v sídle nadácie prezentovať riešenia zložitejších finančných otázok. O trojici víťazov, ktorí získajú hodnotné ceny pre seba, svojich pedagógov a školy, rozhodne porota zostavená z predstaviteľov Nadácie PARTNERS a finančných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami.



Dôležité termíny FINANČNEJ OLYMPIÁDY pre ročník 2019/2020:



kolo – online test: 4. 11. 2019 od 12:00 hod. – 4. 2. 2020 do 23:59 hod.

kolo – online test: 25. 2. 2020 od 0:00 hod - 7. 4. 2020 do 23:59 hod.

kolo – písomný test: koniec apríla 2020 (presný termín bude stanovený neskôr)



Ceny pre víťazov v súťaži Finančná olympiáda:



miesto: iPad PRO pre študenta, 1 000 eur pre pedagóga a 1 000 eur pre školu

miesto: iPad MINI pre študenta, 750 eur pre pedagóga a 750 eur pre školu

miesto: iPad pre študenta, 500 eur pre pedagóga a 500 eur pre školu



OTESTUJTE SA AJ VY. MÁTE VEDOMOSTI STREDOŠKOLÁKA?

Finančná olympiáda preveruje základnú finančnú gramotnosť stredoškolákov a za sedem rokov súťaže sa do nej celkovo zapojilo viac ako 32 000 mladých ľudí z viac ako 300 stredných škôl. "Mladí ľudia vnímajú častokrát peniaze ako prostriedok na rýchle potešenie, avšak iba malá skupina si vie uvedomiť ich hodnotu, význam financií a dôležitosť prístupu pre dlhodobé, celoživotné finančné plánovanie. Základy ekonómie a financií sú dôležité nielen pre vstup do bežného pracovného života, ale aj pri zakladaní rodiny alebo pri podnikaní," hovoría dodáva: "Finančnú olympiádu sme pripravili pred rokmi ako praktické doplnenie finančnej výučby, ktoré pomôže preskúšať nielen znalosti študentov v oblasti základných ekonomických pojmov, orientácie v poistných a bankových službách, v oblasti investovania, ale aj na konkrétnych príkladoch vypočítať výhodnosť bežných finančných produktov či služieb. O tom, že táto súťaž má medzi stredoškolákmi a ich pedagógmi čoraz väčšiu popularitu, svedčí aj viac ako 32 000 zapojených študentov počas siedmich ročníkov."

Všetky informácie o priebehu či pravidlách súťaže sú dostupné na súťažnej stránke www.financnaolympiada.sk

A) nepovinnýB) povinnýC) povinný len pre občanov nad 35 rokovA) Peňažná splátka za požičanie peňazíB) Peňažná odmena za požičanie peňazíC) Pravidelná splátka počas celej lehoty úveruA) Spotrebný úverB) Hypotekárny úverC) Kreditná kartaA) Disponibilný zostatokB) Aktuálny stav účtuC) Disponibilná rezervaA) 19%B) 20%C) 21%A) Celú sumu 150 000 €B) Sumu 100 000 €C) Celú sumu 150 000 € v prípade, že nebude mať na žiadnom účte viac ako 100 000 €A) Práca, pôda, kapitálB) Štátne pokladničné poukážkyC) Akcie a dlhopisyA) cenný papier vyjadrujúci podiel na základnom imaníB) časť základného imania vyjadrujúca výšku vkladu akcionára do základného imaniaC) schopnosť premeniť majetok na peniazeA) 150 €B) 50 €C) Poisťovňa uhradí celú škoduA) 2,5 %B) 3 %C) 6 %Správne odpovede: 1b / 2b / 3c / 4a / 5b / 6b / 7c / 8c / 9a / 10a