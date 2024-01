Primátor Bročka sa referenda o parkovaní v Trnave nezúčastní, opozícia bude pokračovať vo svojej politike

Prvé miestne referendum

12.1.2024 (SITA.sk) - Bez ohľadu na to, či sobotné miestne referendum o parkovaní v Trnave budú platné alebo neplatné, opoziční poslanci budú pokračovať vo svojej doterajšej politike.„My sa budeme reálne správať ako opozícia v ktoromkoľvek parlamente, budeme nastavovať zrkadlo tomu, ako vládne Peter Bročka v Trnave,“ povedal na tlačovej besede opozičných klubov poslanec Branislav Baroš Poslanecké kluby Trnava pre každého a Trnava nás spája odmietajú spoplatnenie parkovania v celom meste so zvýhodnením rezidentov, teda obyvateľov Trnavy.Podľa ďalšieho opozičného poslanca Miloša Krištofíka je absurdné, že ako rezident musí písať na mesto, keď mu príde na dve – tri hodiny návšteva. Narážal tým na možnosť rezidentov prostredníctvom aplikácie čerpať bezplatné kredity pre návštevy.V Trnave sa bude v sobotu 13. januára konať historicky prvé miestne referendum, v ktorom sa obyvatelia môžu vyjadriť k parkovacej politike mesta.Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o zavedení plateného parkovania so zvýhodnením rezidentov v celom mesta, túto politiku postupne zavádza do praxe.Podľa primátora Trnavy Petra Bročku by zrušenie parkovacej politiky znamenalo horšie parkovanie pre všetkých, preto sa na ňom on osobne nezúčastní.„Dáta jasne ukazujú, že parkovacia politika je prínosná pre obyvateľov mesta. V zónach, kde sme ju zaviedli, klesol počet áut až o 20 percent a domáci obyvatelia parkujú výrazne jednoduchšie. Navyše, v každej zóne vytvárame lacné B parkoviská, ktoré majú Trnavčania zadarmo,“ napísal na sociálnej sieti Bročka.Dodal tiež, že v Trnave je najlacnejšia parkovacia politika spomedzi krajských miest. Cena za prvé auto je len jedno euro na rok.Obyvatelia Trnavy budú mať možnosť v miestnom referende odpovedať na päť otázok, ktoré sa týkajú parkovania v meste.Hneď v prvej sa môžu vyjadriť, či súhlasia so zrušením všeobecne záväzného nariadenia, ktoré rieši parkovaciu politiku v meste.Ďalšie otázky podmieňujú zavedenie novej parkovacej politiky vybudovaním bezplatných záchytných parkovísk s minimálnym počtom 1380 parkovacích miest, zavedením pravidelnej kyvadlovej dopravy zo záchytných parkovísk do centra mesta či rovnakými podmienkami pre všetkých rezidentov vo všetkých rezidentských zónach.Výsledky miestneho referenda budú platné, ak sa na ňom zúčastní aspoň polovica oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov referenda. V Trnave je aktuálne 53 310 oprávnených voličov.