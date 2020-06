Primátor Danko stále zarába viac ako 5-tisíc eur, mestskí poslanci zamietli jeho zníženie

Základný plat navýšili o polovicu

Neodporučili úpravu odmeny

25.6.2020 (Webnoviny.sk) - Primátor Martina Ján Danko zostáva s 5 799 eurami najlepšie zarábajúcim primátorom v Žilinskom kraji. Na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva síce požiadal poslancov o zrušenie 50-percentného príplatku k svojmu platu, ale väčšina z nich podporila stanovisko mestskej rady, ktorá boli proti úprave Dankovho platu.Ešte na začiatku volebného obdobia poslanecký zbor využil svoju zákonnú možnosť a navýšil Dankovi jeho základný plat o 50 percent. Martinský primátor tak po marcovom zverejnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2019 zarába mesačne 5 799 eur v hrubom.Zmenu platu v súvislosti s ekonomickými dopadmi koronakrízy sa snažil presadiť už začiatkom mája predseda ekonomickej komisie Imrich Zigo, vtedy však nenašiel dosť podporných hlasov na zmenu programu. Tentoraz prišiel s iniciatívou samotný Danko."Rozhodol som sa požiadať mestské zastupiteľstvo, aby upravilo výšku môjho platu v zmysle zákona. Vo svojom návrhu žiadam o zrušenie percentuálneho príplatku podľa počtu obyvateľov v súlade so zákonom, v praxi ide o vzdanie sa približne 50 percent platu," uviedol pre agentúru SITA Danko.Ak by mestské zastupiteľstvo primátorov návrh akceptovalo, od 1. júla by poberal základný plat vo výške 3 866 eur. Väčšina z nich však podporila stanovisko mestskej rady, ktorá neodporučila úpravu primátorovho platu, a tak sa na Dankovom plate pre budúce obdobie nič nezmení.Mzdy predstaviteľov územnej samosprávy na Slovensku upravuje zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.Plat je stanovený ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku daného veľkosťou obce, resp. mesta.Pre tento účel je stanovených deväť platových skupín. Zároveň zákon umožňuje obecnému a mestskému zastupiteľstvu vypočítaný plat starostu, resp. primátora zvýšiť až o 60 percent.