Samsung štartuje leto plné divokých zliav. Dává bonusy až 2 000 Eur

Veľká cestovateľská súťaž so Samsung Community

25.6.2020 (Webnoviny.sk) - Ďalšie eurá je možné ušetriť zapojením sa do letnej cestovateľskej súťaže. Alebo získať voucher na exkluzívne ubytovanie.V rámci akcie Samsung leto plné divokých zliav môžete napríklad získať najnovší 8K QLED televízor QE85Q950TSTXXH už za 9 999 Eur, čo predstavuje bonus oproti pôvodnej cene až 2 000 Eur. V akciovej ponuke sú však aj ďalšie modely 8K a 4K QLED televízorov, dizajnové novinky The Frame, The Serif a The Sero, či najnovšie soundbary HW-Q800T/EN, HW-Q70T/EN a HW-Q60T/EN.V ponuke sú aj domáce spotrebiče, ako klasické chladničky s technológiou Twin Cooling, štvordverová chladnička s technológiou Tripple cooling a unikátny model Samsung Family Hub za 2 550 Eur po odrátaní bonusu. Z práčok dominuje parná práčka so sušičkou Samsung QuickDrive s kapacitou 10 kg WD10N84INOA/EE s cenou 1 359 Eur po odrátaní bonusu, avšak v rámci ponuky si vyberiete aj mikrovlnnú rúru či robotický vysávač. Najvyšší model Samsung PowerBot VR20K9350WK/GE počas bonusovej akcie získate až o 150 Eur lacnejšie.Samsung leto plné divokých zliav trvá až do 30. augusta 2020 v značkových predajniach Samsung, v internetovom obchode samsung.sk a u partnerských predajcov NAY, Planeo, Datart, Euronics, Okay, Krajčík Elektro, IRD, Asbis, Andrea shop, Domoss, sieť obchodov Play, ElektroMax, Nay.sk, Planeo.sk,TPD.sk, andreashop.sk, andreasho-sala.sk, Domoss.sk, samsunggaleria.net, alza.sk, mall.sk, hej.sk, datart.sk, Okay.sk, roboticky-vysavac.sk, samsung-obchod.sk a play.sk. Podmienkou na uplatnenie bonusu je registrácia do 14 dní od nákupu produktov (posledná registrácia je možná 13. septembra 2020), nahratie všetkých potrebných dokladov na stránke samsung.sk, byť medzi prvými 1 500 registrovanými a bonus bude vyplatený na číslo účtu, ktoré zákazník uviedol vo svojej registrácii. Ďalšie informácie o kampani a podmienky sú k dispozícii na stránke www.samsung.com/sk/divokezlavy Ak ste milovníkom výletov alebo naopak hľadáte motiváciu vyraziť niekam po Slovensku, máte ideálnu príležitosť. Až do konca leta, teda do 30. augusta 2020, Samsung organizuje neobvyklú súťaž. Stačí sa podľa zadania odfotiť na jednom zo štyroch uvedených miest, ktoré sú inšpirované výrobkami Samsung, nahrať svoju fotografiu na samsungcommunity.sk a prvých 100 súťažiacich v každej kategórii získa zľavu 10 %, ktorá je kombinovateľná s letnou akčnou ponukou "divokých zliav". A navyše bude z každej kategórie vyžrebovaný jeden z účastníkov, ktorý získa poukaz v hodnote 110 Eur na nákup ubytovania prostredníctvom Amazing Places. Viac informácií, podrobné zadanie a pravidlá nájdete na www.samsungcommunity.sk Ďalšie časovo obmedzené zľavové akcie na výrobky Samsung, napríklad na smartfón Samsung Galaxy S20, nájdete na www.samsung.sk Informačný servis