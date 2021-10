Primátor Ferenčák nesúhlasí so zrušením Okresného súdu v Kežmarku, Kolíkovej súdna mapa prinesie len chaos

Chaos a odchod odborného personálu

Niekoľko zrušených okresných súdov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.10.2021 (Webnoviny.sk) - Kežmarský primátor Ján Ferenčák (Hlas-SD) zásadne nesúhlasí so zrušením Okresného súdu Kežmarok. Ako uviedol pre agentúru SITA, z odborného a logického hľadiska to považuje za neopodstatnené a neodôvodnené.Pripomenul, že so súdom úzko súvisí aj okresná prokuratúra a iné inštitúcie štátu v okrese. Podľa jeho slov len v prvej polovici tohto roka kežmarský okresný súd rozhodol viac ako 2 100 vecí vo všetkých agendách a vo výške nápadu na jedného sudcu zo všetkých 54 okresných súdov je na Slovensku na 21. mieste.Poukázal tiež na to, že v Kežmarskom okrese je 51,47 percenta rómskej populácie, čo má obrovský vplyv na skladbu a výšku nápadu v trestnej agende.„Akákoľvek reforma súdnej mapy spočívajúca v rušení súdov by v súčasnosti priniesla do činnosti súdov len chaos súvisiaci s odchodom kvalifikovaného odborného personálu, sťaženia rozhodovania, čo bude mať za následok nie sledovanú rýchlosť a kvalitu rozhodovacej činnosti, ale práve opak,“ poznamenal Ferenčák.Cieľom reformy by podľa neho malo byť priblíženie sa smerom k ľuďom a nie sa im vzďaľovať. „Ako primátor mesta predložím do najbližšieho mestského zastupiteľstva uznesenie, že so zrušením Okresného súdu Kežmarok nesúhlasíme a nechám, aby sa k celej veci vyjadrili aj poslanci mesta,“ dodal.Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ešte v piatok 22. októbra počas tlačovej konferencie k novej súdnej mape informovala, že úplne zrušené budú okresné súdy v Kežmarku, Skalici, Bánovciach nad Bebravou a Partizánskom.Slovensko by malo byť podľa novej súdnej mapy rozdelené na tri odvolacie obvody krajských súdov, ktoré budú sídliť v Trnave, Žiline a Prešove. Zároveň by krajské súdy mali mať aj päť regionálnych pracovísk, konkrétne v Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Bratislave a v Košiciach.V Bratislave a Košiciach budú zároveň sídliť mestské súdy. Na Slovensku bude 30 obvodov okresných súdov, pričom tieto súdy budú mať aj 14 regionálnych pracovísk.