Slovenská pošta vyzýva klientov k ostražitosti, internetom sa šíri ďalšia podvodná súťaž v jej mene

Desiatky podvodov

Emaily je dobré si preveriť

25.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta, a. s. , upozorňuje na podvodnú súťaž v jej menej, v ktorej údajne môžu klienti získať rôzne darčeky a vyhrať peniaze. Táto falošná súťaž podľa poštárov nabáda účastníkov zapojiť sa do prieskumu, pričom vyhrať môžu 10-tisíc eur.„Aj v tomto prípade ide o podvod a pošta vyzýva ľudí k ostražitosti,“ informovala v pondelok hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková Slovenská pošta zaznamenala už približne tridsať rôznych typov podvodných e-mailov, ktoré sa „tvária“ ako od pošty. Adresáta vyzývajú k úhrade platieb za doručenie zásielky, k zmene doručenia či uloženia zásielky a v ostatnom čase aj na zaplatenie colných poplatkov.„Slovenská pošta nikdy nežiada úhradu žiadnych poplatkov prostredníctvom e-mailov alebo SMS, a to ani za colné konanie či DPH. Klient za zásielku zaplatí buď pri objednávaní tovaru, alebo pri prevzatí zásielky na pošte, kuriérovi alebo v BalíkoBOXe,“ vysvetlila Dorčáková.Rovnako je to aj pri platbe colných poplatkov a dane z pridanej hodnoty - klient ich hradí pri prevzatí zásielky.Slovenská pošta nabáda občanov k ostražitosti a vyzýva ich dôkladne si preveriť, odkiaľ je email zaslaný. Pochybná adresa phishingových e-mailov podľa pošty totiž jasne napovedá, že ide o podvod. Klienti môžu nájsť ukážky podvodných e-mailov a SMS na webovej stránke Slovenskej pošty.